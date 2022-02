Innenstadt

Zur „Happy Hour“ lud das GlasBlasSing-Quartett am Freitagabend ins Hallenbad ein. Die vier Musiker aus Berlin bescherten dem Publikum einen ausgesprochen heiteren Abend mit einer großen Auswahl verschiedenster Flaschen, die auf unterschiedlichste Weise zum Klingen gebracht wurden.

Das Repertoire war so vielfältig wie die eingesetzten Techniken. Das Quartett spielte Eigenkompositionen, eigene Text auf bekannte Melodien oder auch komplette interessante Coverversionen. Zu Manu Chaos „King of The Bongo“ erklang die Geschichte eines reichen Typen und eines Models, die erst zusammen so richtig glücklich wurden.

Abwechslungsreich: Das Repertoire war so vielfältig wie die eingesetzten Techniken. Quelle: Roland Hermstein

Das Lied hatte allerdings ein sehr abruptes Ende. „Je weiter wir das Lied geschrieben haben, umso weniger konnten wir die beiden leiden“, begründete Frank Wegner. Die locker-flockige und sehr humorvolle Führung durch das Programm machte neben der Instrumentierung den besonderen Charme des Abends aus.

Die Berliner hatten einen „Spenderjazzbass“ und ein Schlagzeug aus Flaschen dabei

Wegner hatte mit dem „Spenderjazzbass“ ein ganz besonderes Instrument dabei. Das Konstrukt besteht aus einer langen gespannten Basssaite und einer Flasche aus einem Wasserspender als Resonanzkörper. Den Spenderjazzbass spielte Wegner mitunter auch mal mit Verzerrer. David Möhring brachte mit seinem aus verschiedenen Flaschen zusammengebauten Schlagzeug den richtigen Beat zu der Musik.

Unterschiedlichste Flaschen und Behältnisse: An Kreativität mangelt es der Gruppe nicht. Quelle: Roland Hermstein

Ansonsten wurde geblasen, geschlagen, geploppt und geratscht. Die Musiker entlockten den Behältern aus Kunststoff oder Glas jeden nur erdenklichen Ton. Möhring bediente zudem auch das „Flachmanninov“, ein Brett mit verschieden gestimmten Flachmännern, auf dem er in irrwitzigem Tempo auch Mozarts „Rondo alla Turca“ spielte.

Ein Loop-Gerät spielte Songs im Hintergrund weiter

Zwischendrin kam ein Loop-Gerät zum Einsatz. Die Musiker spielten Passagen live ein, die dann als Schleife im Hintergrund weiterliefen, um den Gesamtsound noch stärker zu machen. Spektakulär war dabei ein Stück in dem Daft Punks „Get Lucky“, „Another One Bites The Dust“ von Queen, „Rapper’s Delight“ und „We Are Family“ ineinander verwoben wurden zu einem rhythmisch mitreißenden Gesamtkunstwerk.

Es wurde auch wild: Im zweiten Teil bestimmte das Publikum das Programm. Quelle: Roland Hermstein

Eine Ukulele kam gelegentlich auch zum Einsatz. Die Begründung, warum auch dieses Instrument zur Flaschenmusik gehört, war ganz einfach: „Weil wir das so beschlossen haben“. Der Gesang war teilweise mehrstimmig, die verschiedenen Spieltechniken auf den Flüssigkeitsgefäßen insgesamt sehr beeindruckend.

Im zweiten Teil wurde es dann ganz wild. Anhand eines Glücksrads bestimmte das Quarett die Reihenfolge der Lieder, teilweise durfte auch das Publikum aus dem vorgegebenen Repertoire einen Song aussuchen. Das war ein großer Spaß für alle. Am Ende gab es dafür Standing Ovations und rhythmischen Applaus. Obwohl die Stühle sehr luftig gestellt waren, da die Zuschauerzahl sehr überschaubar war, kochte der Saal zum Teil vor guter Laune.

Von Robert Stockamp