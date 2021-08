Wolfsburg

Traditionelle irische und schottische Musik mit originären Instrumenten bot die Gruppe „Ballydesmond“ am Freitagabend im Biergarten des Kulturzentrums Hallenbad. Die Gruppe mit Mitgliedern aus Wolfsburg und Helmstedt lockte viele Besucher an, die begeistert applaudierten und mit den eingängigen Rhythmen mitgingen.

„Ballydesmond“ ist ein eher privates Projekt. Schon seit Jahren treffen sich hier Freunde, um gemeinsam Folklore zu spielen, vornehmlich im Stil des Irish Folk und der traditionellen schottischen Musik, die beide ähnliche Wurzeln haben.

„Wir haben den regionalen Zusammenschluss schon vollzogen“, erklärte Frank Poerschke, der durch den unterhaltsamen Abend moderierte. Er bediente zudem neben Cajon und Tamburin auch die Bodhrán, eine traditionelle irische Rahmentrommel mit einem Tipper genannten Klöppel, der an beiden Enden zum Schlagen genutzt wird.

Die Concertina sorgte für den typischen Klang des Irish Folk

Sängerin Gudrun Dähnhardt spielte dazu mitunter die Concertina. Mit dem kleinen akkordeonähnlichen Instrument erzeugte sie den typischen Klang des Irish Folk. Dazu waren die kleine Flöte Tin Whistle, Geige und Mandoline zu hören. Jeder der fünf Musizierenden spielte abwechselnd mehrere Instrumente. So gab es immer einen sehr authentischen Sound.

Gelegentlich wurden die Instrumente auch ganz weggelassen. Dann war sehr schöner mehrstimmiger Gesang zu hören. Auch in den anderen Stücken sangen die Musiker oft mehrstimmig. Das klang insgesamt nach sehr guter Hausmusik, aber ein professioneller Ansatz steckt bei dieser Truppe auch gar nicht dahinter.

Das Publikum freute sich sehr über die Musik, die nicht ausschließlich traditionell schottisch oder irisch war. Auch älteres deutsches Liedgut interpretierten „Bellydesmond“. Dazwischen gab es moderne Folk-Stücke, wie etwa Stan Rogers „Barrett’s Privateers“ aus dem Jahr 1976.

Das feine in sich sehr runde Programm in authentischer Qualität wurde präsentiert vom Kulturwerk der Stadt Wolfsburg, das eine ganze Reihe an Konzerten im gemütlichen Biergarten des Hallenbads geplant hat.

Am Samstag ging es mit einem Doppel-Konzert weiter

So ging es dann auch am Samstag weiter mit den beiden Wolfsburger Singer-Songwritern Lalibella und Maikel Tretschok. Das Konzert war ein Nachholtermin aus dem Juli, das seinerzeit wegen Unterwetterwarnung abgesagt werden musste.

Doppel-Konzert: Wolfsburger Singer-Songwritern Lalibella und Maikel Tretschok traten am Samstagabend im Biergarten auf. Quelle: Boris Baschin/Roland Hermstein

Das Kulturwerk setzt sein Programm im Biergarten am Freitag, 27. August, auf sehr rockige Weise fort. Es spielt von 19 Uhr an die Cover-Band „Mr. Nice Guy“.

Von Robert Stockamp