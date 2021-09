Wolfsburg

Was als feucht-fröhliches Betriebs-Grillfest begann, endete blutig mit einer Schlägerei und zieht nun sogar zwei Gerichtsprozesse nach sich. Einer davon endete am Montag vor dem Amtsgericht Wolfsburg überraschend mit einem Freispruch, der zweite wird in Kürze vor dem Landgericht Braunschweig stattfinden.

Am 17. Juli veranstaltete die Belegschaft eines Kaufhauses an der Heinrich-Nordhoff-Straße ein sommerliches Grillfest. Die Stimmung war ausgelassen, es wurde viel getrunken. Am Ende musste jedoch die Polizei gerufen werden, weil einer der Mitarbeiter (43) seinem Kollegen mehrfach mit einer leeren Bierflasche auf den Kopf schlug, so dass dieser mit einer Kopfplatzwunde ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Der Prozess wegen gefährlicher Körperverletzung brachte jedoch interessante Hintergründe des Abends zutage und endete trotz eines Geständnisses mit einem Freispruch. Was war passiert?

Der 43-Jährige legte ein umfassendes Geständnis ab

Gleich zu Beginn des Prozesses vor dem Amtsgericht Wolfsburg legte der 43-Jährige ein umfassendes Geständnis ab: „Ja, ich habe ihm mehrfach mit einer Bierflasche auf den Kopf geschlagen. Das tut mir auch total leid, ich habe mich auch über mich selbst erschrocken und mich sofort bei ihm entschuldigt.“

Aber das, was dann kam, stellte das ganze Geschehen in völlig anderem Licht dar: Ohne Anwalt vor Gericht erschienen, erklärte der 43-Jährige selbst den Hergang des Geschehens: Im Laufe des geselligen Abends war die Stimmung eines Mitarbeiters, nämlich des durch die Bierflasche Verletzten, für alle Anwesenden bemerkbar zunehmend gekippt – der Grund: Eifersucht. Weil sich der Angeklagte nett mit einer Kollegin unterhalten habe, sei der Kollege mit den Worten „Jetzt geht’s rund, jetzt mach’ ich den platt“ dem Angeklagten hinterhergegangen, als dieser sich ein neues Bier aus dem Lager holen wollte.

Der Angreifer erlitt eine Kopfplatzwunde

Wie Zeugen übereinstimmend berichteten, sei der eifersüchtige Kollege auf den Angeklagten losgegangen und habe diesen gewürgt, so dass dieser in Panik geratend mit der leeren Bierflasche in der Hand zuschlug, um sich aus dem Würgegriff zu befreien. Die Bierflasche blieb heil, der Angreifer erlitt dennoch eine Kopfplatzwunde. Ein weiterer Kollege (30) kam hinzu und hatte Mühe, den bereits auf dem Kopf blutenden Kollegen vom Angeklagten abzuziehen. Angeblich habe er immer weiter geschrien: „Ich schlag’ den tot!“

Damit noch nicht genug, befreite sich der Verletzte aus dem Schwitzkasten des Streitschlichters und bestieg trotz seiner Volltrunkenheit einen Firmen-Transporter mit den Worten: „Ich fahr den tot!“. Die Fahrt endete noch auf dem Firmengelände mit einem Sachschaden von 10 000 Euro, persönlich kam aber niemand zu Schaden.

„Der Angeklagte war von allen Beteiligten der Ruhigste“

Ein hinzugerufener Polizist schilderte die Situation vor Gericht wie folgt: „Der Angeklagte war von allen Beteiligten der Ruhigste, der hat überhaupt nichts mehr gemacht, nur noch bereuend am Rande gesessen.“ Aufgrund der Abwehrsituation sprach das Gericht den Angeklagten vom Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung frei.

Da sowohl der Angreifer als auch das weibliche Objekt der Begierde, die Kollegin, trotz Ladung nicht als Zeugen erschienen waren, wurde gegen beide eine Geldstrafe von je 200 Euro festgesetzt. Der Landgerichts-Prozess gegen den Organisator des Festes folgt in Kürze. Beiden Kollegen – sowohl dem nun Freigesprochenen als auch dem Angreifer - wurde von ihrem Arbeitgeber bereits unverzüglich gekündigt.

Von swi