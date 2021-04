Wolfsburg

Ich hatte eine Aufgabe vor mir. Sie war etwa 2,20 Meter hoch und vier Meter breit. Mangels Alternativen hat man in seiner Freizeit ja nun viel Zeit für unliebsame Dinge. Das Bücherregal entrümpeln zum Beispiel. Ein Buch seichten Humors hier und ein schwerer ADAC-Straßenatlas da – am Anfang ging es noch schnell. Aber dann beging ich einen Fehler und fing an zu blättern. In einem Buch über eingewanderte Wörter zum Beispiel. Tohuwabohu als Begriff fürs Durcheinander stammt aus dem Hebräischen und wurde von Luther in der Bibel sinngemäß mit „wüst und leer“ übersetzt. Und dann war da noch das Buch mit spannenden physikalischen Experimenten. Man ahnt es schon: Ich verbrachte einen schönen Lese-Nachmittag im Tohuwabohu eines Bücherhaufens.

Von Christian Opel