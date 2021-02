Wolfsburg

Ich vermisse ihn so sehr, meinen Freizeitchor! Aber singen durfte ich jetzt mal wieder, und zwar tatsächlich zumindest in einem improvisierten Mini-Gesangverein. „Wie schön, dass du geboren bist“, schmetterte ich gemeinsam mit zwei Freundinnen ins Mobil-Telefon-Mikro, damit eine vierte Freundin trotz Corona ein Geburtstagsständchen bekam. Natürlich hielten wir dabei Abstand und trugen Masken. Ergebnis: Ich war sehr gut zu hören, der Rest nur im Background. Und jetzt sehe ich im Geiste, wie sich die Mitglieder meines Freizeitchors Blicke zuwerfen. Ja, ich weiß, ich singe auch sonst immer ziemlich laut. Und jetzt spüre ich quasi die Blicke der Kollegen. Okay, okay, wenn ich ohne Gesang telefoniere, weiß danach auch die halbe Porschestraße Bescheid, um welches Thema es geht. Aber diesmal lag es wirklich am Corona-Abstand!

Von Andrea Müller-Kudelka