Wolfsburg

Corona kennt keinen Spaß. Deshalb gab es gestern zum Auftakt der Karnevalsaison auch kaum Aktionen. Zugegeben: Statt trauernder Jecken gibt es in Wolfsburg vielleicht sogar mehr Menschen, die froh sind, dass sie von Büttenreden und Schunkeleien verschont bleiben. Doch auch wir müssen auf schöne Traditionen verzichten. Zum Beispiel auf den Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt oder das Eislaufen in der Autostadt. Umso schöner, dass es trotzdem wieder einen XXL-Weihnachtsbaum in der Autostadt geben wird. Besinnlichkeit trotz Corona – das bekommen wir schon hin.

Von Florian Heintz