Wolfsburg

In der Corona-Zeit erscheint wirklich nichts unmöglich: Als ich am Dienstag „Click and Meet“ bei H&M ausprobiert habe, erklärte mir die Verkäuferin, dass die Kunden in 30-Minuten-Slots hinein dürfen. Ich könne entweder die letzten 20 Minuten der angefangenen halben Stunde nutzen oder müsse warten. Kaum hatte ich meinen Namen in eine Liste eingetragen und eine Nummer gezogen, ertönte auch schon eine Durchsage über Lautsprecher: „Lieber Kunde! In 15 Minuten endet deine Shopping-Zeit. Bitte denke daran, langsam zur Kasse zu gehen.“ Ob sie mich wohl wie am Flughafen ausgerufen hätten, wenn ich einfach drinnen geblieben wäre?

Von Melanie Köster