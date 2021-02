Wolfsburg

Die beiden letzten Winter waren eher mau. Fast kein Schnee, fast keine Minusgrade. Das ist diesmal anders: Am vergangenen Wochenende schneite es so richtig. Kinder rodelten, bauten Schneemänner. Es war herrlich. An diesem Wochenende soll Wolfsburg wieder weiß werden. Sogar ein Schneesturm könnte kommen. Seit Tagen ist er dass Gesprächsthema. Was ist möglich, kann man überhaupt irgendwo mit dem Auto hinfahren? Mir ist das alles egal. Ich finde nichts schöner, als vom Sofa aus das Schneetreiben zu beobachten...

Von Sylvia Telge