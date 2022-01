Stadtmitte

Das Amtsgericht Wolfsburg musste sich am Donnerstag mit einem Familienstreit befassen, der am Abend des 25. November 2020 an der Esso-Tankstelle am Berliner Ring in Wolfsburg eskaliert sein soll. Kurz vor 23 Uhr soll ein Wolfsburger (44) seinen 31 Jahre alten Cousin verprügelt haben. Da jedoch weder Opfer noch Zeugen vor Gericht Aussagen machten, gestaltete sich die Wahrheitsfindung schwierig und das Verfahren musste vorerst ausgesetzt werden.

Die Anklage lautet: gefährliche Körperverletzung. Hierfür sieht das Strafgesetzbuch eine Mindeststrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren Haft vor – also keine Lappalie, wegen derer der Angeklagte hier vor Gericht stand. Den Ernst der Lage offenbar verkennend, hielt dennoch munter-unbekümmert ein Großteil der Familie des Angeklagten Einzug in den Zuschauerraum, darunter auch ein offensichtlich noch nicht schulpflichtiges Kind des Angeklagten. Das Kind musste mitansehen, wie sein Vater in Handschellen aus der Justizvollzugsanstalt, in der er wegen diverser Diebstahlstaten einsitzt, als Angeklagter zum Prozess vorgeführt wurde.

Überwachungskamera der Tankstelle filmte die Prügelei

Der Angeklagte soll am Abend des 25. November 2020 kurz vor 23 Uhr bei einem Streit seinen 31-jährigen Cousin mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben und diesem, als jener bereits am Boden lag, noch einen zweiten Schlag gegen den Kopf verpasst haben. Das Opfer soll Prellungen an der Lendenwirbelsäule und an der linken Flanke sowie Schmerzen davongetragen haben. Bei dem Streit waren laut Aufnahmen einer Überwachungskamera insgesamt mindestens sechs Personen zugegen, jedoch gab keine der beteiligten Personen vor Gericht sachdienliche Hinweise.

Angeklagter und Opfer verweigerten die Aussage

Zunächst machte der Angeklagte von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Auch der erste geladenen Zeuge, das vermeintliche Opfer, der 31-jährige Cousin des Angeklagten, verweigerte die Aussage vor Gericht. Ebenso verhielt sich der Stiefsohn (18) des Angeklagten, während ein weiterer Zeuge gar nicht erst zum Prozess erschienen war. Lediglich ein Bekannter der Familie (40) aus Detmerode war zu einer Aussage bereit und entlastete den Angeklagten: „Nö, der war das nicht. Der wollte da hingehen, aber ich hab’ den zurückgehalten.“ Als der Richter fragte, worum der Streit überhaupt gegangen war, lautete die Antwort nur lapidar: „Familiensache.“

Auch das Vorspielen der Überwachungskamerabilder half dem Gedächtnis des Zeugen nicht auf die Sprünge. Schließlich beantragte die Staatsanwaltschaft eine Aussetzung des Verfahrens nebst vorläufiger Einstellung, um den nicht erschienenen Zeugen ausfindig zu machen. Dieser soll sich laut Hereinruf-Kommentaren der Zuschauer nach Verbüßung einer Haftstrafe inzwischen in seiner Heimat Italien aufhalten. Der Prozess wurde unterbrochen, um den Zeugen in Italien ausfindig zu machen.

