Die Porschestraße ist um ein Eiscafé ärmer: Vor einigen Tagen hat Tiziano seine Pforten für immer geschlossen. Das Unternehmen begründet den Schritt mit der „aktuellen wirtschaftlichen Situation“. Für die Gastronomen in Wolfsburg sind es schwierige Zeiten: Die angekündigte Schließung der Restaurants ab dem kommenden Montag, 2. November, lässt viele um ihre Existenz bangen.

Ein längerer Lockdown wäre für die Wolfsburger Restaurants ein Problem

„Viele Gäste haben wieder Panik“, berichtet Nikos Arshad vom griechischen Restaurant Zorbas in der Porschestraße. Er beobachtet, dass seit zwei Wochen deutlich weniger Kunden kommen als noch im Sommer. Der sei „okay“ gewesen. Angesichts der von Bund und Länder geplanten Schließungen der Restaurants ab dem 2. November macht sich Arshad keine Hoffnungen mehr auf das Weihnachtsgeschäft. Er sagt: „Die Frage ist, wie lange der Lockdown geht. Wir werden unseren Außer-Haus-Verkauf weiter anbieten. Aber wenn es wirtschaftlich so weitergeht wie jetzt, ist irgendwann mal Schluss.“ Was er besonders unangenehm findet: Finanziell auf das Wohlwollen der Stadt oder seines Vermieters angewiesen zu sein.

Aufgeben will auch Sukhjinder Singh vom indischen Restaurant Haveli in der Saarstraße auf gar keinen Fall. Zur Mittagszeit sind in seinem Restaurant nur wenige Plätze gefüllt: „Es ist eine harte Zeit, aber wir müssen durchhalten. Wir haben keine andere Möglichkeit.“ Die erneuten Lockdown-Pläne kommen für ihn nicht überraschend. Dieses Mal sei er aber besser vorbereitet: Seit Juni bietet er neben der Abholung von Gerichten einen Lieferdienst an. „Die Kunden haben die Abholung gut angenommen, deshalb liefern wir jetzt auch“, sagt Singh. Er hofft, dass bald wieder bessere Zeiten kommen.

„Jovi“ bewirtet die Gäste in einem Zelt vor der Tür

Jovi Davidovic vom Hackepeter in Vorsfelde hat den Sommer für kleinere Veranstaltungen genutzt. Ein großes Zelt am Ütschenpaul hat er mittlerweile abgebaut, ein kleineres steht noch – um mehr Tische für seine Gäste zu haben. Und: „Falls im Dezember doch noch kleinere Veranstaltungen möglich sind.“ Seine Umsätze seien halbiert, seine Existenz sieht „Jovi“ aber noch nicht bedroht: „Ich bin seit 35 Jahren in der Gastronomie und kann deshalb etwas Zeit überbrücken. Aber irgendwann sind die Reserven natürlich aufgebraucht.“ Sein Motto: Es nützt nichts, zu jammern.

Ärger über Konkurrenten, die die Corona-Regeln nicht konsequent umsetzen

Jammern will Hartmut Gehrmann vom Alten Brauhaus in Fallersleben ebenfalls nicht. Zuletzt konnte sein Haus zumindest kostendeckend arbeiten.Was Gehrmann aber ärgert: „Es gibt schwarze Schafe, die sich nicht an die Hygiene-Vorgaben halten. Unter ihnen leidet die gesamte Branche.“ Er selbst sieht sich gut aufgestellt, habe das Brauhaus mit einem Luftreiniger ausgestattet: „Die Politik fördert diese Geräte, weil sie den Restaurantbesuch sicher machen sollen. Und trotzdem müssen wir jetzt wieder schließen, das passt nicht zusammen.“ Lange darüber ärgern will er sich aber nicht: „Ich bin ein Mensch, der Negatives schnell ins Positive umwandeln kann.“ Oder auch in einen Außer-Haus-Verkauf...

