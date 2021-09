Wolfsburg

Wolfsburger Friedhofsgärtner haben die Jury bei der Bundesgartenschau in Erfurt wieder mal überzeugt. Sie gewannen drei Goldmedaillen für verschiedene Bepflanzungen eines Grabes. Zudem bekamen sie einen Ehrenpreis für außergewöhnliche Ideen zur Grabgestaltung. Es war bereits der dritte Erfolg in Folge. Für diese herausragende Leistung ehrte sie Oberbürgermeister Klaus Mohrs.

Die Bundesgartenschau (Buga) in Erfurt begann am 23. April und läuft noch bis zum 10. Oktober. Die Wolfsburger nahmen am großen gärtnerischen Wettbewerb im Ausstellungsteil „Grabgestaltung und Denkmal“ teil. Das bepflanzte Grab steht noch in Erfurt, Oberbürgermeister Mohrs habe aber einige Bilder von den prämierten Arrangements gesehen. „Ich freue mich, dass die Wolfsburger so gut abgeschnitten haben“, sagte Mohrs.

Team aus Wolfsburg nahm an der Buga in Erfurt teil

Die Friedhofsgärtner hatten die Aufgabe, ein Grab so zu bepflanzen, als wenn es schon fünf Jahre alt wäre. „Dafür wurden 1600 Bodendecker eingesetzt“, erklärte Friedhofsgärtner Andreas Brakel. Neben dem 57-Jährigen gingen unter anderem Robin Manca, Lisa Stemler und Steven Richter an den Start.

Die Wolfsburger Friedhofsgärtner gewannen Gold für ihre Frühjahrsbepflanzung - auch bei der Sommer- und Herbstbepflanzung gewannen sie Edelmetall. Quelle: Stadt Wolfsburg

Wegen Corona durften nicht alle gleichzeitig arbeiten, daher fuhren jeweils verschiedene Dreier-Teams nach Erfurt. Im April wurde die Frühjahrsbepflanzung angelegt, im Juni wurde ein buntes Sommerbeet entwickelt und Anfang September wurde die Herbstbepflanzung umgesetzt. Der Grabstein wurde zugelost. „Unser Stein war schlicht, das kam uns bei der Farbauswahl der Blumen entgegen. Zudem haben wir den Stil mit Schieferplatten aufgegriffen“, erklärte Manca.

Wolfsburger Friedhofsgärtner arbeiteten drei Tage lang an der Bepflanzung

An dem Wettbewerb nahmen 52 Einzelausstellende, Unternehmen und Friedhofsgartenbetriebe teil. „Wir sind deutschlandweit die einzige Kommune, die an der Buga teilnimmt und daher bin ich sehr stolz auf den großartigen Einsatz des Teams“, sagte Bernd Werthmann, Betriebsleiter der Friedhöfe in Wolfsburg.

Für jede Bepflanzung hatten die Teilnehmer drei Tage Zeit, von Freitag bis Sonntag. Täglich von 8 bis 17 Uhr hockten die Gärtner am Grab. „Man hat den Zeitdruck gespürt und bei den letzten beiden Bepflanzungen haben wir nebenbei noch die Fragen der Besucher beantwortet“, erzählte Richter.

Für jede Bepflanzung gab es bis zu 100 Punkte

Die Jury gab den Wolfsburgern für jede Bepflanzung bis zu 100 Punkte, daher gab es dreimal Gold. Eine zusätzliche Ehrung wurde durch die Württembergische Friedhofsgärtnerei für eine außergewöhnlich gestaltete Grabstätte vorgenommen. Den Ehrenpreis haben sie bereits erhalten, die Goldmedaillen werden am 10. Oktober in Erfurt überreicht.

Tolle Team-Leistung: Lisa Stemler (v.l.), Robin Manca, Steven Richter und Andreas Brakel gewannen auf der Bundesgartenschau dreimal Gold. Quelle: Britta Schulze

„Wir sind glücklich über die kreative Leistung und ich freue mich, dass ich mich für den Beruf entschieden habe“, sagte Stemler. Die 31-Jähre studierte Pädagogik, dann begann sie eine Ausbildung in Braunschweig. Seit August arbeitet sie als Friedhofsgärtnerin in Wolfsburg. Für sie ist es die erste Auszeichnung. Dabei wird es bestimmt nicht bleiben. Das Team diskutierte beim Foto-Termin nämlich schon Ideen für die nächste Bundesgartenschau.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig