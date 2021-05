Wolfsburger Freibäder öffnen Sonntag

Wolfsburg

Gute Nachrichten für alle Wolfsburger, die sehnsüchtig auf die Öffnung der Freibäder warten: Die Saison startet am kommenden Sonntag, 6. Juni.

„Dank der derzeit stabilen 7-Tages-Inzidenz von unter 50 in Wolfsburg ist es nun nach der aktuellen Corona-Verordnung des Landes möglich, das VW-Bad und die Freibäder in Fallersleben und Almke für alle Badefreunde öffentlich freizugeben,“ freut sich Stadträtin Monika Müller.

Die Zahl der Besucher ist weiterhin begrenzt

Die Zahl der Besucher ist pandemiebedingt begrenzt: Ins VW-Bad dürfen maximal 1485 Personen, ins Freibad Fallersleben 1423 Personen und ins Freibad Almke 360 Personen. In allen Bädern gelten Hygieneregeln, die unter www.wolfsburg.de/baeder-shop zu finden sind und in jedem Freibad aushängen. Von einer Testpflicht schreibt die Stadt in ihrer ersten Mitteilung nichts. Sie ist in der niedersächsischen Verordnung nicht vorgesehen.

Die Saisonkarte und alle anderen Ermäßigungen stehen wieder zur Verfügung. Wie im vergangenen Jahr können Schwimmer die Tickets für die Bäder online buchen. Das System dafür schaltet die Stadt am Mittwoch, 2. Juni, frei. Die Tickets sind immer nur für sieben Tage im Voraus buchbar.

Auch mit Saisonkarte müssen Schwimmer feste Zeiten buchen

Die Bäderbetriebe raten, die Saisonkarte ebenfalls online zu buchen. Auch mit Saisonkarte müssen Schwimmer weiterhin Zeiten reservieren.

Zudem findet ein Kartenvorverkauf an den Freibadkassen statt. Die Karten sind nicht für den aktuellen Tag, sondern immer erst für die folgenden Tage erhältlich. Der Verkauf startet am Mittwoch, 2. Juni, im VW Bad und am Donnerstag, 3. Juni, im Freibad Fallersleben. Danach findet der Vorverkauf im VW-Bad immer montags und mittwochs von 10 bis 11.30 und 17 bis 18.30 Uhr und in Fallersleben dienstags und donnerstags von 10 bis 11.30 und 17 bis 18.30 Uhr statt. In Almke gibt es täglich Karten an der Kasse.

