Westhagen/Laagberg

Nicht schon wieder: In der Nacht zu Donnerstag wurden vier Autos in Westhagen und am Laagberg durch einen Unbekannten in Brand gesetzt. Bereits in der Nacht zuvor waren am Laagberg fünf Autos und ein Wohnmobil in Flammen aufgegangen. Personen wurden auch dieses Mal zum Glück nicht verletzt, jedoch entstand laut Polizei erneut ein hoher Schaden.

Drei Autobrände an Cottbuser und Suhler Straße

Am späten Mittwochabend meldete ein Anrufer der Leitstelle der Berufsfeuerwehr ein brennendes Auto an der Cottbuser Straße. „Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand sowohl der gemeldete Mercedes Benz als auch ein direkt daneben geparkter VW Golf in Brand“, so Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch. Beide Autos sind Schrott. „Noch während der Löscharbeiten wurde der Vollbrand eines Beetle in der Suhler Straße gemeldet“, berichtet aus dem Bruch. Auch dieser VW wurde erheblich beschädigt.

Am Thüringer Weg greift ein Autobrand aufs Haus über

Etwa zwei Stunden später ging erneut ein Anruf bei der Berufsfeuerwehr ein – dieses Mal brannte ein Auto im Thüringer Weg. Die Einsatzkräfte löschten dort einen brennenden Arteon. Besonders brenzlig: Das Feuer hatte bereits auf das Wohnhaus übergegriffen. Das Gebäude wurde leicht beschädigt, Personen glücklicherweise nicht verletzt.

Die Brandermittler der Polizei gehen von einem Zusammenhang zwischen den Taten aus. Die Ermittlungen dauern an. Wer Hinweise zur Entstehung der Brände oder verdächtigen Personen und Fahrzeugen geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 05361-46460 bei der Polizei Wolfsburg zu melden.

Von der Redaktion