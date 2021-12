Wolfsburg

Stellen Sie sich mal vor: Die Fensterscheibe klirrt, eine Gewehrkugel fliegt quer durch den Raum und durchschlägt die Schranktür an der gegenüberliegenden Wand. Für seine Familie sei dieser Alptraum Wirklichkeit geworden, erzählt der Konditor „Ferhat“ (Name geändert) aus Wolfsburg und zeigt ein Video. Die Aufnahme stammt laut Datumsanzeige vom 7. Dezember 2021 und zeigt mehrere Einschusslöcher. Vater, Mutter und Geschwister von Ferhat leben laut seiner Auskunft in Afghanistan mitten in der Hauptstadt Kabul. „Ich habe solche Angst um sie!“, sagt der 31-Jährige.

Angst und Wut – flog die Kugel gezielt?

Ferhat hat Angst, sein Bruder in Afghanistan war wütend – aber als er die Taliban angesprochen habe, die unten auf der Straße unterwegs waren, hätten die nur ungerührt gefragt, ob denn jemand verletzt sei. Zum Glück hätte die Kugel die vier Personen, die sich im Zimmer aufhielten, verfehlt. „Niemand weiß, ob sie gezielt oder aus Versehen abgefeuert wurde“, sagt Ferhat. Sein Vater habe für die Geheimpolizei der früheren Regierung gearbeitet. Zu den Ortskräften, die ausgeflogen wurden, gehörte er nicht. Wohin jetzt mit der Angst und der Wut? Der Bruder drehte das Handy-Video, das er nach Wolfsburg schickte, damit Ferhat hier berichtet, was passiert ist.

Das Video:

Seitdem die Nato-Staaten die Freiheit nicht mehr am Hindukusch verteidigen, hat sich die Situation in Afghanistan dramatisch verschärft. Das war am Wochenende Thema bei einer Konferenz der G-20-Staaten in Rom – und es ist ein Thema bei allen mit einer persönlichen Verbindung ins Land. „Ich hoffe auf die neue deutsche Regierung“, sagt Ferhat.

Deutschland hilft mit 600 Millionen Euro

Beim digitalen G-20-Sondergipfel vermittelte schon Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel ein wenig Hoffnung: Sie sicherte 600 Millionen Euro für humanitäre Hilfe vor Ort zu – unter der Voraussetzung, dass die UN Zugang zu Flughäfen erhalten. Das Kinderhilfswerk UNICEF befürchtet, dass wegen der Dürre 2021 bis Jahresende rund eine Million Kinder in Afghanistan an Hunger sterben könnten.

„Ohne mein Geld könnte auch meine Familie nicht überleben“, sagt Ferhat. Er überweise pro Monat zwischen 200 und 300 Euro. Die Wirtschaft liege am Boden und viele Geschäfte hätten auch aus Angst vor Plünderungen geschlossen.

Spenden Bereits seit Jahrzehnten engagiert sich Sybille Schneehage aus Bergfeld mit dem Verein „Katachel“ für humanitäre Hilfen in Afghanistan. Auch sie ruft jetzt erneut zum Spenden auf: unter dem Stichwort „Warme Füße“ an Katachel e.V. IBAN DE24 2695 1311 0014 1600 06.

Im März reiste der Wolfsburger "Ferhat" für die Hochzeit nach Afghanistan. Seine Braut hat er per Internet kennengelernt. Quelle: privat

Ferhat sagt, er telefoniere und maile seit Monaten fast täglich mit seiner Familie oder mit Behörden. Zurzeit wartet der 31-Jährige, der mittlerweile offiziell deutscher Staatsbürger ist, auf eine Vorabzustimmung dafür, dass die Frau, die er im März geheiratet hat, nach Deutschland kommen darf. „Ich bin deutsche Bürokratie gewöhnt, aber immer ist sie nicht gut...“

Von Andrea Müller-Kudelka