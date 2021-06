Wolfsburger Felgendiebe erneut vor Gericht – Diebstahlserie geht ungebremst weiter

Wolfsburg

Knapp ein Jahr nach dem Prozess gegen die Wolfsburger Felgenbande stehen zwei der bereits verurteilen Diebe erneut vor dem Braunschweiger Landgericht. Wenige Monate nach dem Prozess schraubten die beiden ­28-Jährigen offenbar mit Hilfe eines 29-Jährigen Komplizen erneut hochwertige Kompletträder von VW-Modellen ab, um sie zu Geld zu machen.

Die beiden 28-Jährigen waren im Juli 2020 zu immerhin vier Jahren beziehungsweise zwei Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt worden. „Sie blieben aber auf freiem Fuß, weil sie Rechtsmittel gegen das Urteil einlegten“, erklärte Staatsanwalt Hans-Christian Wolters. Ihre Revision wies der Bundesgerichtshof im Februar dieses Jahres als unbegründet zurück. Beide sitzen mittlerweile in Haft.

Die Angeklagten zeigen sich geständig

Zum Prozessauftakt am Montag hätten sich alle drei Angeklagten, denen bandenmäßiger Diebstahl in mehreren Fällen vorgeworfen wird, weitestgehend geständig gezeigt. Einer der 28-Jährigen ist zudem wegen Beleidigung und Widerstand gegen die Staatsgewalt angeklagt. In der Anklageschrift werden fünf Diebstähle aufgeführt. Die Staatsanwaltschaft geht von deutlich mehr Fällen aus, die den Beschuldigten aber nicht nachgewiesen werden können.

Rückblick: Nachdem im ­Juli 2020 das Urteil vor dem Landgericht Braunschweig gefallen und Ruhe eingekehrt war, stieg die Zahl der Felgen-Diebstähle in der VW-Stadt im September wieder sprunghaft an. Im Oktober hefteten sich die Ermittler erneut an die Fersen der altbekannten Täter. Nur einen Monat später, am 18. November, erfolgte der Zugriff. In einem Fahrzeug fanden die Fahnder zwei komplette Rädersätze. Eine Gartenlaube in Essenrode von den Eltern des 29-Jährigen hatte offenbar als Versteck für erbeutete Felgen gedient. Laut Anklageschrift soll das Trio Beute im Wert von fast 20 000 Euro gemacht haben.

Anruf aus der Haft per Mini-Handy

Spannendes Detail der Ermittlungen: Bei der Durchsuchung der Wohnung von einem der 28-Jährigen wurde zunächst nichts gefunden. Doch als der bereits festgenommene Mann von einem versteckten Mini-Handy aus seine Lebensgefährtin anrief, hörten die Ermittler mit und erfuhren davon, dass er hinter der Sockelblende der Küche unter anderem gestohlenes Werkzeug versteckt hatte. Die Ausrüstung wurde kurz darauf sichergestellt. Gegen die Lebensgefährtin des Angeklagten läuft ein gesondertes Verfahren wegen Begünstigung.

Nur einer von Dutzenden Geschädigten: Jens Spill ärgert sich über den Felgenklau an seinem Golf R in der Nordstadt. Quelle: Britta Schulze

Die beiden 28-Jährigen sitzen mittlerweile ihre bereits aufgebrummte Haftstrafe ab, dürfen allerdings nun einen deutlichen Aufschlag erwarten – auch wenn sich ihr Geständnis wiederum strafmildernd auswirken wird. Der Haftbefehl gegen den ­29-Jährigen wurde außer Kraft gesetzt. „Der Mann ist zwar kein ganz unbeschriebenes Blatt, wird aber nicht mit den Vortaten in Verbindung gebracht“, so Wolters. Zudem habe der Mann schon vor dem Prozess ein Geständnis abgelegt.

Und was ist aus den übrigen bereits verurteilten Mitgliedern der Felgenbande geworden? Ein mittlerweile ­31-Jähriger (drei Jahre und zehn Monate Haftstrafe) sitzt im Gefängnis. Ein 25-Jähriger (dreieinhalb Jahre) sowie ein 33-Jähriger (zwei Jahre und zehn Monate) warten derzeit noch auf ihre Unterbringung in einer Entziehungsanstalt.

Die Parkplätze von Volkswagen sind seit jeher ein Eldorado für Autoknacker. Quelle: Roland Hermstein

Die Serie der Felgen-Diebstähle in Wolfsburg geht weiter

Derweil geht die Diebes-Serie in Wolfsburg weiter. Die WAZ berichtete bereits über einen Diebstahl von Felgen in der Nordstadt in der Nacht von Sonntag auf Montag. Die Polizei meldete nun einen zweiten Diebstahl am Klieversberg im gleichen Zeitraum. An der Wittenbreite hatte ein ­41-Jähriger seinen Golf in einer Parkbucht abgestellt. Den Golf hatten die Täter wie beim Diebstahl in der Straße An der Tiergartenbreite auf Backsteine aufgebockt. Zeugenhinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizei unter Tel. 05361-46460 entgegen.

Gehören die Täter zum Netzwerk der bereits bekannten Felgenbande? Auszuschließen ist das nicht, meint Staatsanwalt Wolters. „Es ist schon so, dass nicht alle, die wir damals im Blick hatten, tatsächlich im Gefängnis sitzen.“ Doch es könne sich auch um neue Täter handeln. Großes technisches Know-how für die Diebstähle brauche es nicht.

Von Christian Opel