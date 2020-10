Wolfsburg

Vom kleinen Familienbetrieb zum High-Tech-Unternehmen, das im Heinenkamp täglich viele Tonnen Wäsche bearbeitet: Am 1. Oktober ist der Textildienstleister Ruess GmbH 70 Jahre alt geworden. Eine große Feier musste coronabedingt ausfallen, stattdessen spendierte Geschäftsführer Henrik Rueß den rund 250 Mitarbeitern Kuchen und Gegrilltes.

Ruess bearbeitet täglich 35 Tonnen Wäsche für Kunden in ganz Norddeutschland

Derzeit bearbeitet das 1950 gegründete Unternehmen in drei Produktionshallen im Heinenkamp täglich 35 Tonnen Textilien und liefert sie im gesamten norddeutschen Raum aus. Das Spektrum der Kunden ist dabei groß: Von der Schiffswerft über lebensmittelverarbeitende Betriebe bis hin zu Kosmetikherstellern ist der Wolfsburger Dienstleister für viele Branchen zuständig.

Anzeige

Rueß, der das familiengeführte Unternehmen in dritter Generation leitet, erklärt: „Von Generation zu Generation haben wir uns verändert und weiterentwickelt. Mein Vater hat in den 70er-Jahren mit der Vermietung von Berufsbekleidung und -textilien für die Industrie, Handel und Handwerk den Grundstein für unser heutiges Kerngeschäft gelegt.“

70 Jahre Ruess: Eine Bildergalerie zum Firmenjubiläum

Zur Galerie Das 1950 in Wolfsburg gegründete Unternehmen hat sich vom kleinen Familienbetrieb zu einem modernen Textildienstleister entwickelt.

Rueß sieht seinen Betrieb gut für die Zukunft aufgestellt: „Wir sind ein stabiles, gesundes Unternehmen und sehen uns in der Verantwortung, am Standort Wolfsburg Arbeitsplätze nicht nur zu schaffen, sondern auch zukunftsfähig zu machen.“ Dabei gewinne das Thema Nachhaltigkeit zunehmend an Relevanz: „Wir haben uns den Zielen des Pariser Klimaschutzabkommens verpflichtet und wollen bis 2025 unseren CO2-Ausstoß um 36 Prozent reduzieren“, erklärt Rueß. Er will das Unternehmen kontinuierlich weiterentwickeln und weiter in den Wolfsburger Standort investieren.

Das Traditionsunternehmen spürt die Folgen der Corona-Pandemie

Wie viele Unternehmen, stellt die Corona-Pandemie auch die Ruess GmbH seit dem Frühjahr vor Herausforderungen. Dennoch zeigt sich der Geschäftsführer zuversichtlich: „Als wir vor rund zwei Jahren begonnen haben, uns verstärkt für die Integration von Geflüchteten in unserem Betrieb zu engagieren, habe ich gelernt, dass man mit unternehmerischem Mut und Willen viel erreichen und bewegen kann.“

Von der Redaktion