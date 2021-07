Wolfsburger Familienbildungsstätte Fabi bietet über 600 Kurse an

Wolfsburg

Das neue Programmheft der evangelischen Familienbildungsstätte (Fabi) liegt nun in allen bekannten Auslagestellen bereit. Es steht unter dem Motto „glaube! liebe! hoffe!“

Das Programm umfasst über 600 Kurse, darunter mehr als 75 neue Angebote, die sich in allen Geschäftsbereichen finden lassen. Auch Online-Kurse sind wieder mit dabei. Die Angebote beginnen nach den Sommerferien, eine Anmeldung ist ab sofort möglich. Alle Kurse sind auf der Website unter www.fabi-wolfsburg.de veröffentlicht.

Im Bereich Familie finden bewährte Kurse, wie die Geburtsvorbereitung, Rückbildung und Waldangebote von Gundi wieder statt. Neu sind das „Zauberwaldbaden“ mit Autorin Nicole Schaa und Pilates für Kinder. Für Kinder, Jugendliche und Eltern gibt es zudem Angebote zum Thema Mobbing und zum Umgang mit Medien.

Bei den Senioren soll das Thema Digitalisierung eine größere Rolle spielen

Im Bereich der Seniorinnen und Senioren soll die Digitalisierung stärker in den Fokus rücken. Der Hintergrund: Die Angebote sollen auch dann weiterlaufen, wenn keine persönlichen Treffen möglich sind. Das Präventionsteam der Wolfsburger Polizei gibt darüber hinaus wieder hilfreiche Tipps, wie man sich im Alter sicher fühlen kann.

Im Bereich Glaubensfragen finden Eltern in dem Kurs „Wenn mein Kind mich fragt“ Antworten auf die Fragen der Jüngsten in Bezug auf religiöse Feiertage und Rituale. Ganz neu ist das monatliche Angebot „Betend in den Tag hinein“. Anlässlich 1700 Jahren jüdisches Leben in Deutschland ist außerdem ein Blick in die Liberale Jüdische Gemeinde möglich. Eine Lesung von Esther Dischereit vermittelt darüber hinaus Hintergrundwissen zum Attentat auf die Synagoge in Halle.

Im Bereich Teilhabe können sich Eltern austauschen

Mit den Vorträgen zu den Themen „Mein besonderes Kind“ von der Fachstelle unabhängige Teilhabeberatung und „Grundwissen Autismus“ vom Autismuszentrum Wolfsburg besteht im Bereich Teilhabe die Möglichkeit, Erleichterungen für den Alltag kennenzulernen und sich über Herausforderungen auszutauschen.

Weiterhin wird es Näh- Sprach- und Tanzangebote für Menschen mit Zuwanderungshintergrund geben. Außerdem will die Fabi das Angebot der Sprachtandems, bei denen sich eine Deutsch sprechende Person online mit einem Menschen mit wenig Deutschkenntnissen trifft, ausbauen.

Neue Kurse finden sich auch im Bereich Gesellschaft und Freizeit. Neben Vorträgen zur gesunden Ernährung ist einiges zum Thema Entspannung geplant. Dazu gehören unter anderem das Zauberwaldbaden für Erwachsene, die progressive Muskelentspannung und Shiatsu.

Die Programmhefte liegen in ganz Wolfsburg und der Umgebung aus, wie zum Beispiel im Rathaus, in der Stadtbibliothek, in Kitas und Schulen, in den Kirchengemeinden, bei Kinder- und Frauenärzten. Für Fragen steht der Kundenservice telefonisch oder persönlich zu den gewohnten Bürozeiten zur Verfügung, Tel.: 05361/8933310.

Von der Redaktion