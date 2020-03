Wolfsburger FDP fordert Stundung von Gewerbesteuer

Wolfsburg

Die FDP-Fraktion im Rat der Stadt Wolfsburg beantragt, Betriebe in der Corona-Krise durch die Verschiebung der Gewerbesteuervorauszahlung zu entlasten. „Viele Unternehmen wissen bereits heute nicht mehr, wie sie in den nächsten Wochen über die Runden kommen sollen“, heißt es in dem Antrag, der in der Ratssitzung am 24. März eingebracht werden soll.

FDP : Liquiditätshilfen erreichen Betriebe zu spät

Die von der Bundesregierung erklärte Bereitschaft für Liquiditätshilfen sei zu langsam und bürokratisch beziehungsweise bei den Bürgschaftsbedingungen für den überwiegenden Teil der Unternehmen gar nicht nutzbar. Ortsansässige Unternehmen bräuchten jetzt Unterstützung. „Deshalb schlagen wir vor, per Ratsbeschluss die geschuldeten Gewerbesteuerbeträge zu stunden“, erklärt die FDP-Fraktionsvorsitzende Kristin Krumm.

Stundung soll Liquiditäts-Engpässe lindern

Viele Betriebe hätten wegen der Corona-Krise bereits Liquiditätsprobleme. Eine unbürokratische Stundung der Gewerbesteuer würde die Engpässe zumindest lindern, so die Liberalen. Die Steuerschuld solle nicht erlassen, sondern erst bei der Berechnung der tatsächlichen Höhe fällig werden. „Damit helfen wir als Kommune, dass die ohnehin schon knappen Finanzreserven nicht unnötig aus dem Unternehmen abfließen“, ergänzt Marco Meiners, Mitglied im Finanzausschuss.

Die Gewerbesteuer-Vorauszahlungen könnten bei positivem Beschluss kurzfristig problemlos durch die Verwaltung angepasst werden. Die Forderung zur Stundung beziehe sich vorerst auf das zweite und dritte Quartal 2020.

