Wolfsburger FDP fordert Luftfilter in Schulen und Kitas

Wolfsburg

Die Ratsfraktion der FDP macht sich in einem aktuellen Antrag dafür stark, alle Wolfsburger Kindergärten und Schulen mit Luftfiltersystemen auszustatten. Das ausgegebene Motto „Fenster auf“ ist aus Sicht der Partei gerade in den Wintermonaten keine Lösung, um Ansteckungen mit dem Coronavirus in Schulen und Kindergärten zu vermeiden.

Die Wolfsburger FDP sieht in den Luftfiltersystemen eine „Investition in die Zukunft“

Aktuell müssen die Wolfsburger Schulen die Klassenräume alle 20 Minuten für fünf Minuten lüften. „Es ist unsere Pflicht und wir sind in der Verantwortung, in diesen besonderen Zeiten, unsere Kinder und Jugendlichen zu schützen“, sagt Kristin Krumm, die Vorsitzende der Liberalen in Wolfsburg. In ihrem Antrag fordert die Fraktion die Anschaffung von Luftfiltersystemen der Kategorie „HEPA-13“. „Denn diese besonderen Luftfilteranlagen reinigen die Luft mit einem Wirkungsgrad von mindestens 99,95 Prozent und stellen nicht nur aktuell den besten Schutz für Schülerinnen, Schüler, Pädagogen und die Kleinsten unserer Gesellschaft dar, sondern sind auch eine Investition in die Zukunft“, erläutert Krumm.

Anzeige

Die Stadt soll prüfen, ob es Fördermöglichkeiten von Land und Bund gibt

Zudem fordert die FDP-Fraktion die Stadt auf, zu prüfen, ob es für die Anschaffung der Luftfilter Fördermöglichkeiten durch das Land Niedersachsen oder den Bund gibt. Außerdem ruft die Fraktion die Stadt dazu auf, über alternative Möglichkeiten der Finanzierung nachzudenken, wie zum Beispiel Crowdfunding über Elterninitiativen und Fördervereine.

„Diese Luftfiltersysteme sind die einzige Möglichkeit, in den Schulen optimales Lernen zu ermöglichen und in den Kindergärten eine unbeschwerte Zeit zu verbinden“, erklärt der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Marco Meiners. Er unterstütze als Ortsbürgermeister von Hattorf und Heiligendorf die Initiative eines Heiligendorfer Ehepaares. Das habe sich kurzerhand unbürokratisch an die Bürger beider Ortsteile gewendet, um für die Anschaffung von Luftfiltersystemen in den beiden Schulen und Kindergärten zu sammeln. „Überragend ist das Wort, dass ich für so eine Courage finde“, sagt Meiners.

Die aktuelle Situation sei eine Belastung für die Kinder, Erzieher und Lehrer

Ratsherr Stefan Kanitzky betont mit Blick auf Lehrkräfte und Erzieher: „Sie leisten momentan Herausragendes um den Präsenzunterricht unter Corona-Bedingungen aufrecht zu erhalten. Auch für die Schülerinnen, Schüler und ihre Eltern stellt die aktuelle Situation eine Belastung dar. Die Ausstattung der Schulen mit den Luftfiltersystemen ist das Mindeste, um diesen Einsatz zurückzuzahlen.“ Es sei „längst Zeit gewesen“, diese Investition zu tätigen.

Junge Liberale: Finanzierung darf nicht an den Eltern hängen bleiben

Auch die Jungen Liberalen des Wolfsburger Kreisverbandes fordern Luftfilteranlagen für die Wolfsburger Schulen. In einer Mitteilung heißt es: Das Recht auf Bildung müsse trotz der pandemischen Lage von Seiten der Landesregierung mit allen Kräften gewährleistet werden. „Es sollte unser aller Ziel sein, dass Schulschließungen wie im Frühjahr dieses Jahres nicht wieder vorkommen dürfen, da sie nachgewiesenermaßen für eine Verstärkung von Bildungsungleichheiten sorgen.

Die Initiative der Hattorf-Heiligendorfer Eltern unterstützen die Jungen Liberalen, allerdings sei es „völlig inakzeptabel, dass Eltern private Mittel dafür aufwenden müssen, damit ihre Kinder adäquat und sicher beschult werden können“, so der Kreisvorsitzende Mats-Ole Maretzke.

Von der Redaktion