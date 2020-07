Wolfsburger Escape-City entwickelt ein Outdoor-Angebot für Kinder

Wolfsburg

Wegen der Corona-Pandemie haben viele Unternehmen in Wolfsburg umdenken müssen, unter anderem auch die „Escape-City“: Das Team um Justin Schadlowsky hat sich ein neues Outdoor-Abenteuer für Kinder und Jugendliche ausgedacht, um während der Krise für Abwechslung zu sorgen und selbst finanziell über die Runden zu kommen.

Die Geschichte hinter der digitalen Schatzsuche: Ein Geheimagent ist verschwunden, die Kinder sollen jetzt seinen Fall übernehmen und einen wertvollen Aurora-Diamanten finden. Dazu müssen sie quer durch Wolfsburg laufen und Hinweise entschlüsseln, Rätsel lösen sowie Spuren verfolgen. Von der Escape-City bekommen sie unter anderem einen verschlossenen Koffer und Zettel mit Rätseln. Die Eltern erhalten zudem Hinweise, um zu helfen, falls die Gruppe nicht weiterkommt.

Angebot für Kinder und Jugendliche

Über einen Tablet-PC erfahren die Teilnehmer darüber hinaus, welche Strecke sie von der Escape-City aus zurücklegen müssen. Gedacht ist die rund zwei Stunden dauernde Schnitzeljagd für Kinder und Jugendliche zwischen neun und 14 Jahren, als Gruppengröße sieht die Escape-City drei bis acht Kinder vor.

Die Escape-City, die in anderen Städten weitere Standorte hat, musste sich aufgrund der Corona-Einschränkungen ein neues Konzept überlegen. Dadurch entstand die digitale Schatzsuche: „Die Leute waren wegen Corona sowieso eingesperrt, deshalb wollten wir etwas entwickeln, damit sie nach draußen kommen“, erklärt Schadlowsky die etwas kuriose Wendung für sein Unternehmen. Denn: Eigentlich lassen sich die Kunden im Escape-Room freiwillig in einem Raum einsperren, um dann Rätsel zu lösen und den Weg nach draußen zu finden.

Unternehmen kämpft mit finanziellen Folgen

Wie viele andere Unternehmen, kämpfe auch die Escape-City mit den Folgen der Corona-Beschränkungen. Sie hat seit dem 8. Juni wieder auf. „Als in Niedersachsen die ersten Escape-Rooms öffneten, haben uns viele Leute angerufen. Wir durften da aber noch nicht aufmachen. Jetzt wissen viele wahrscheinlich gar nicht, dass wir wieder geöffnet haben“, vermutet Schadlowsky. Die Folge: Noch immer sei die Nachfrage verhalten.

Dabei bieten Schadlowsky und seine Kollegen mittlerweile auch die normalen Escape-Rooms wieder an. „Die Angebote müssen online und mindestens 24 Stunden vorher gebucht werden“, erklärt der Leiter. Zudem gilt eine Maskenpflicht am Ein- und Ausgang. Das Team lüftet und desinfiziert die Räume nach jedem Durchgang.

Während die Outdoor-Events aus der Not heraus geboren wurden, will der Escape-Room sie jetzt sogar noch ausbauen: „Wir planen zwei Angebote für Erwachsene. Ein erstes für Firmen soll bald starten“, kündigt Schadlowsky an.

Von Melanie Köster