Wolfsburg

Der Lockdown im Frühjahr brachte für alle starke Einschränkungen. Auch für die Kinder und ihre Aktivitäten. Der Sportunterricht fiel aus, die Schwimmbäder blieben wochenlang geschlossen und der Sport im Verein musste auch aufgegeben werden. So ähnlich sieht die Situation jetzt wieder aus. Fehlt den Kindern wegen Corona die Bewegung? Werden sie aufgrund der Pandemie übergewichtig? Oder besteht das Problem nicht erst seit einigen Monaten? Professorin Jacqueline Bauer leitet seit Anfang Juli als Chefärztin die Kinderklinik im Klinikum Wolfsburg und ordnet als Expertin für Ernährungsmedizin diese Fragen ein.

WAZ: Bewegen sich die Kinder heute zu wenig?

Bauer: Die Frage ist nicht so einfach zu beantworten, weil die Aktivitäten von Kindern nicht gemessen werden. Aber als Kinderärztin kann ich aus Erfahrung sagen, dass sich die Kinder weniger bewegen als noch vor 20 oder 30 Jahren.

Warum bewegen sich die Kinder zu wenig?

Zum einen haben sich die Schulwege der Kinder verändert. Früher sind sie zu Fuß gegangen oder mit dem Rad gefahren. Heute neigen viele Eltern dazu, ihre Kinder mit dem Auto bis zum Schulhof zu fahren. Und auch in ihrer Freizeit bevorzugen viele Kinder eher den E-Roller oder das Hoverboard, eine Art geteiltes Skateboard, welches elektrisch angetrieben wird. Weiterhin sind die Medien dafür verantwortlich, dass Kinder nicht mehr so aktiv sind. Computer sind natürlich sinnvoll für die Kinder, aber vor allem für die Schulaufgaben. In der Freizeit darf der Fernseher, Monitor oder die Spielekonsole aber ruhig ausgeschaltet bleiben.

Also ist nur der Fernseher oder die Spielekonsole verantwortlich?

In diesem Fall muss ich an die Eltern appellieren und ihre Vorbild-Funktion hervorheben. Sie können in einem bestimmten Alter ihrer Kinder dafür sorgen, dass der Fernseher nicht zu lange an ist. Doch viele Eltern sind sich dieser Rolle nicht mehr bewusst, da sie selber häufig das Handy in der Hand haben. Auch bei den sportlichen Aktivitäten können die Eltern Vorbilder sein. Sind sie sportlich aktiv, wachsen die Kinder meistens mit mehr Bewegung auf und gewöhnen sich an die regelmäßige Aktivität. Aus meiner Sicht ist das ein entscheidender Aspekt. Die Schule kann mit dem angebotenen Sportunterricht dieses Versäumnis nicht auffangen. Die Kinder müssen sich zuhause beziehungsweise in ihrer Freizeit deutlich mehr bewegen.

Bemerken Sie bei den Kindern eine Veränderung, weil sie sich zu wenig bewegen?

Das Übergewicht der Kinder hat in allen zivilisierten Ländern leider zugenommen. 16 Prozent der Kinder sind adipös, das heißt krankhaft übergewichtig. Das ist schon sehr dramatisch. In Wolfsburg waren bei der Schuleingangsuntersuchung im Jahr 2017 knapp 10 Prozent der Schulanfänger übergewichtig. Allerdings müssen diese Zahlen bei Kindern noch vorsichtiger verglichen werden als bei Erwachsenen, da das Gewicht in Relation zum Alter angeschaut werden muss.

Doch es ist nicht nur die Bewegung, die eine wichtige Rolle spielt...

Für das Übergewicht sind immer ganz viele Faktoren verantwortlich. Dazu zählen häufig eine ungesunde Ernährung, die Inaktivität und der Lebensstil. Jedoch ist nicht nur eine ungesunde Ernährung mit Zucker oder Fett falsch, sondern auch große Portionen von gesunden Lebensmitteln. Und wenn der Körper dann zu wenig Energie durch Aktivität verbraucht, entsteht ein Ungleichgewicht und somit Übergewicht.

Bei den Wolfsburger Kinderärzten hat sich herumgesprochen, dass sie eine Expertin auf dem Gebiet der Ernährungsberatung sind. Wie helfen Sie denn übergewichtigen Kindern?

In der Klinik wird das Körpergewicht und die Körpergröße sowie der Kopfumfang der Kinder gemessen. Wenn die Kinder adipös sind, wird auch die Körperzusammensetzung, also der Körperfettanteil, gemessen. Danach interessieren mich die Aktivität, Ernährung und die Zeitpunkte der Nahrungsaufnahme. Dazu schreiben die Kinder an vier Tagen ein Protokoll, sowohl von Schultagen als auch vom Wochenende. Mithilfe dieser Zusammenfassung verschaffe ich mir einen Überblick über die Strukturen in der Familie und den Tagesablauf des Kindes. Anschließend spreche ich mit den Eltern über das Protokoll und wir analysieren die weitere Vorgehensweise gemeinsam.

Wie reagieren die Kinder und Eltern auf die Diagnose Übergewicht?

Die Auffassung ist sehr unterschiedlich und hängt auch davon ab, wie das Übergewicht festgestellt worden ist. Manche Eltern spreche ich bei einer Untersuchung erst auf das Übergewicht ihres Kindes an. Bei mir geht keiner ohne Ernährungsberatung, wenn er es nötig hat. Denn ich denke, es ist von uns Kinderärzten auch eine Pflicht auf die Entwicklung der Kinder zu achten. In einigen Fällen leiden auch die Eltern an Adipositas und dann ist das Risiko sehr hoch, dass auch die Kinder übergewichtig werden oder es bereits sind. Und dann wissen sowohl Eltern als auch Kinder seit längerer Zeit, dass sich etwas ändern muss. Einige Kinder haben durch das Übergewicht auch Depressionen oder werden gemobbt. Mir ist es wichtig, dass die Kinder sich nicht stigmatisiert fühlen. Daher nennen wir es auch nicht Übergewicht, sondern „Verbesserung der Aktivität und des Wohlbefindens“. Und da es viele Anhaltspunkte gibt, um sich zu verbessern, beziehen wir die Eltern von Anfang an mit ein. Schließlich kaufen die Kinder selten alleine Lebensmittel und bereiten sie zu.

Sie bevorzugen den Begriff Ernährungstherapie oder Bewegungstherapie statt Ernährungsberatung. Wie sehen diese Pläne genau aus?

In erster Linie wird auf eine gesunde Ernährung mit regelmäßigen Essenszeiten gesetzt. Wir erläutern den Eltern, dass es wichtig ist mit den Kindern gemeinsam zu kochen und ihnen zu zeigen, wie eine gesunde Brotdose mit Vollkornbrot, Obst und Gemüse aussieht. Von strikten Süßigkeitsverboten halte ich nicht besonders viel. Wichtiger ist es, dass die Ernährung für die ganze Familie umgestellt wird, da sich die Kinder ansonsten ausgegrenzt fühlen. Zudem möchte ich die Eltern ermutigen, mit den Kindern Sport zu machen. Am Wochenende kann zum Beispiel eine Fahrrad-Tour oder ein Wanderausflug geplant werden. Wolfsburg bietet sich sowohl für Spaziergänge als auch viele andere sportliche Aktivitäten sehr gut an.

Was passiert, wenn die Kinder trotzdem nicht abnehmen?

Wir Kinderärzte sind bemüht, dass spätestens vor der Pubertät eine Reduktion des Gewichts angestrebt wird. Denn je mehr ein Körper tragen muss, desto weniger will er sich bewegen. Und langes chronisches Übergewicht bei Kindern führt dazu, dass sie auch als Erwachsene übergewichtig oder adipös bleiben oder wieder werden.

Besteht die Gefahr, dass es wegen Corona mehr Kinder und Jugendliche mit Übergewicht geben wird?

Viele Menschen haben den Lockdown in Deutschland mit der Ausgangssperre in anderen Ländern wie Italien und Spanien verwechselt. Durch diese Inaktivität habe ich bereits Kinder erlebt, die zugenommen haben. Wir können in Deutschland weiterhin alleine oder mit der Familie Fahrrad fahren, Inline laufen oder lange Spaziergänge unternehmen – und das sollten wir nutzen.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig