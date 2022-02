Wolfsburg

Droht Wolfsburgs Schulen eine Rückkehr zum Distanzunterricht? Mit dieser Befürchtung hat sich ein Vater an die WAZ gewandt. Seine Sorge beruht auf einer Info, die das niedersächsische Kultusministerium kürzlich an die Schulen verschickt hat. Demnach könnte es bei einem Mangel an Corona-Tests zu Schulschließungen kommen. Das Land bestätigt auf WAZ-Nachfrage, dass es einen „Handlungsrahmen“ für den Notfall veröffentlicht hat, einen Mangel an Tests soll es laut einem Sprecher aber nicht geben. Stattdessen hat das Ministerium mittlerweile einen Plan für Corona-Lockerungen präsentiert.

Droht ein Mangel an Corona-Tests?

Der Vater berichtetet gegenüber der WAZ, dass die Schule seines Kindes derzeit einen Wechsel des Szenarios vorbereite: „Die Lehrer treffen jedenfalls schon jetzt verbindliche Absprachen für das Distanzlernen.“ Grund sei, dass ein Mangel an Corona-Tests drohe, der Schulschließungen zur Folge haben könnte. Misstrauen weckt bei dem Vater auch, dass das Land in diesem Halbjahr die Zahl der schriftlichen Arbeiten reduziert hat.

Boxen mit Corona-Tests: Das Land hat nach eigenen Angaben ausreichend Schnelltests bestellt. Quelle: Britta Schulze

Ministerium sieht keinen Grund, Corona-Szenario zu wechseln

Gibt es beim Kultusministerium also tatsächlich Überlegungen, wieder in ein Szenario mit mehr Beschränkungen zu wechseln? „Nein. Dazu sehen wir zurzeit auch keine Veranlassung“, dementiert Sprecher Ulrich Schubert. Es sei momentan sichergestellt, dass die Schulen und die Kitas in Niedersachsen „ausreichend mit Tests versorgt sind“. Darüber hinaus habe das Land alle notwendigen Schritte für die Beschaffung ausreichender Testmengen für die kommenden Wochen eingeleitet. Das Land hat nach eigenen Angaben 5,5 Millionen Tests pro Woche für die täglichen Schülertestungen bestellt.

Richtig ist laut Ministeriumssprecher Schubert allerdings, dass das Land vor wenigen Tagen einen „Handlungsrahmen“ veröffentlicht hat. Der enthält Hinweise, wie die Schulen im „unerwarteten Fall“ vorgehen sollen, wenn sich ein Mangel an Tests an drei aufeinanderfolgenden Schultagen abzeichnet. Denn: Das Ministerium schließt „unvorhergesehene Personalausfälle bei den Zustellern oder Produktionsausfälle nicht final aus“.

Wolfsburger Gesundheitsamt kann im Notfall Schulen schließen

Der Handlungsrahmen beinhaltet laut Sprecher Schubert „unter anderem Hinweise, wie mit Unterstützung der Regionalen Landesämter für Schule und Bildung ersatzweise Tests beschafft werden können.“ Die Schulen sollen zunächst Restbestände aufbrauchen, Tests von anderen Schulen erhalten oder die Testintervalle reduzieren. „Wenn dennoch am dritten Schultag nicht ausreichend Tests in der Schule zur Verfügung stehen, ist die Schule durch das Gesundheitsamt zu schließen“, bestätigt Schubert.

Dass die Schulen für den Fall, dass sich die Corona-Situation deutlich ändern sollte, grundsätzlich vorbereitet sind, bestätigt auch die Wolfsburger Schulleiterin Jennifer Yavuz. Sie sagt über das Ratsgymnasium: „Hier liegen Notfallpläne in der Schublade, aber wir rechnen nicht konkret mit einem Wechsel des Szenarios.“

Das Land hat stattdessen am Mittwoch einen Plan für Corona-Lockerungen präsentiert: Ab dem 7. März soll es Lockerungen bei der Testpflicht geben, nach den Osterferien wieder Klassenfahrten möglich sein. Außerdem sollen ab dem 21. März schrittweise Lockerungen der Maskenpflicht erfolgen.

Von Melanie Köster