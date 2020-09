Wolfsburg

Sie sind unermüdlich im Einsatz: Erst nähten sie über 10 000 Gesichtsmasken, jetzt schneidern sie Pucksäckchen für Babys. Rund 1800 Stück wollen die Wolfsburger Elfen nähen. Dafür benötigen sie über 900 Meter Stoff. Die Pucksäckchen werden kostenfrei an Eltern im Wolfsburger Klinikum verteilt. Bei einem Besuch auf der Neugeborenenstation hatte Jessica Michael vom Vorstand des Vereins „Wolfsburger Elfen helfen“ von dem Bedarf erfahren. Die Pucksäckchen sollen Babys Geborgenheit geben. In den Pucksäckchen fühlen sich Neugeborene ähnlich wie im Mutterleib. Denn: Der begrenzte Platz im Schlafsack vermittelt Sicherheit.

Etwa 20 Näherinnen schneidern die Pucksäckchen

Die Pucksäcken werden bei Nähtreffen und von den Vereinsmitgliedern zu Hause genäht. Dafür sind etwa 20 Näherinnen ehrenamtlich im Einsatz. „Die Arbeitsstunden können wir gar nicht zählen“, sagt Daniela Voß, Gründerin des Vereins, aber es seien eine Menge. Und auch die Kosten sind beachtlich: Für rund 8000 Euro kaufte Voß Stoffe für das Projekt - alles aus Spenden finanziert. Und ohne das Engagement von Partnern, wären auch die Elfen am Ende ihrer Kräfte: „ Wir standen vor dem Problem, dass wir 300 Meter Stoff waschen mussten“, berichtet Michael. Und so liefen bei den Elfen zu Hause die Waschmaschinen rund um die Uhr. „Das war aber nicht machbar. Deswegen sind wir sehr froh, dass uns die Wäscherei Ruess geholfen hat“, sagt das Vorstandsmitglied.

Die Elfen im Einsatz – eine Bildergalerie:

Babys fühlen sich in den speziellen Schlafsäcken wohl, weil sie – ähnlich wie im Mutterleib – einen begrenzten raum haben.

Dankbare Eltern schreiben Briefe an Elfen

Die Pucksäckchen nähen die Elfen in verschiedenen Farben und Größen. Für Frühgeborene gibt es extra kleine Größen. Genauso wie bei der Babykleidung, diese gibt es schon ab Größe 36. „Im Geschäft sind diese Größen nicht erhältlich“, sagt Voß. Auch für Sternenkinder und Babys auf der Intensivstation nähen die Elfen Kleidung. Dafür bekommen die Helferinnen viele Karten und Briefe von Eltern mit Worten der Dankbarkeit. „Das ist ein schönes Feedback“, sagt Voß, die den Verein vor fünf Jahren gründete.

Vor fünf Jahren gründete Voß den Verein. Als Fotografin machte Voß ehrenamtlich Aufnahmen von Sternenkindern. Doch in einer Nierenschale wollte sie die Kinder im Krankenhaus nicht ablichten. „Ein Sternenkind ist ein kleines Lebewesen“, sagt sie. Sie wollte die verstorbenen Kinder würdevoll ablichten. So begann sie kleine Decken und Kleidung zu nähen. Erst alleine, dann mit Unterstützung. Mittlerweile zählt der Verein 200 Mitglieder, davon nähen etwa 30 Helferinnen aktiv mit. Sie nähen Kleidung für Kinder aus ganz Niedersachsen. Seit März diesen Jahres treffen sie sich dafür in der Nordstadt.

Corona erschwert die Arbeit des Vereins

Doch Corona erschwert die Arbeit die Näherinnen. „Wir dürfen mit maximal zehn Näherinnen gemeinsam arbeiten“, berichtet Michael. Und: Nur Mitglieder dürfen derzeit teilnehmen. Um einfacher Spenden sammeln zu können und Termine für Nähtreffen zu veröffentlichen, hat Voß die Homepage des Vereins überarbeitet. „Der Kontakt zum Verein ist jetzt wesentlich einfacher“, sagt Voß.

Von Nina Schacht