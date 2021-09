Wolfsburg

Sein 30-jähriges Bestehen feiert der Wolfsburger Eine-Welt-Laden „Pueblo“ am Samstag. Seit mehr als 15 Jahren ist er am Südkopf ansässig. Es war eine lange Reise mit mehreren Stationen, die nicht weit vom jetzigen Standort begann. Eine kleine Gruppe an Ehrenamtlichen sorgt bis heute dafür, dass der Laden, der ausschließlich Fair-Trade-Produkte verkauft, läuft.

„Begonnen hatte es mal mit Verkaufsständen auf Basaren, Adventsmärkten und dem Wochenmarkt“, erinnert sich Betty Rannenberg, Ehrenamtliche im „Pueblo“. In den Gemeindehäusern der Kirchengemeinden St. Annen, St. Thomas und der Kirchengemeinde Jembke hatten kleine Läden ein paar Stunden in der Woche auf.

Es geht um Fair-Trade-Produkte

Rannenberg ist schon seit etwa 40 Jahren im Team. „Damals war auch die inzwischen verstorbene Wanda Kauz mit dabei. Sie wusste schon sehr viel über Fair Trade. Davon konnten wir sehr profitieren“, erzählt sie. Denn schließlich ist es das, worum es den Ehrenamtlichen im Kern geht: Fair gehandelte Produkte zu verkaufen.

Um das Fair-Trade-Siegel zu erhalten müssen die Produzenten, die in der Regel in Entwicklungsländern ansässig sind, eine ganze Reihe an Anforderungen erfüllen. Dazu gehören gute Arbeitsbedingungen mit reellen Löhnen, Weiterbildung und Umweltschutz. Oft gibt es sogar einen Bio-Anbau von Produkten. Kaffee wird dabei zum Beispiel nicht an der Börse gehandelt. Produzent und Lieferant handeln einen fairen Preis aus, der für ein ganzes Jahr gilt.

Da ein kleiner örtlicher Verein nicht selbst vor Ort bei den Projekten verifizieren kann, ob die Bedingungen auch erfüllt werden, gibt es Unternehmen, die sich darauf spezialisiert haben. Der Eine-Welt-Laden arbeitet mit El Puente und der Gepa zusammen. Die Unternehmen betreuen Projekte weltweit. Über sie kann der Laden Produkte beziehen, die garantiert nach den hohen Standards des Fair Trade produziert und gehandelt werden.

Vorfreude: Am Samstag, 18. September, ist der Geburtstag des Eine-Welt-Ladens. Quelle: Britta Schulze

16 Ehrenamtliche teilen sich die Öffnungszeiten

Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass die Produktion nicht auf Gewinnmaximierung ausgerichtet ist. So nimmt es auch der Verein in Wolfsburg. Insgesamt 16 Ehrenamtliche teilen sich derzeit die Arbeitszeiten, um eine geregelte Öffnung des Ladens in der nördlichen Porschestraße zu garantieren.

Trotz allem ist es schwer, das Geschäft aufrecht zu erhalten. Die Corona-Pandemie hat auch den Eine-Welt-Laden hart getroffen. „Wir sind wirklich froh, dass unser Vermieter von sich aus die Miete gemindert hat“, betont Rannenberg. Doch auch das reicht zurzeit nicht ganz.

„Wir überleben momentan nur durch private Einlagen“, sagt Maria Mindt.

Der Verein wünscht sich jüngere Unterstützer

Was sie und ihre Mitstreiterinnen sich für die Zukunft wünschen ist, auch mal engagierte jüngere Menschen zu finden, die ehrenamtlich für den Verein tätig werden. „Wir haben keine Homepage und sind auch nicht in den Sozialen Medien aktiv“, erläutert Mindt. Der Eine-Welt-Laden laufe zwar, aber er könne noch präsenter in den Köpfen der Wolfsburger werden.

Auf ein Produkt im Sortiment ist sie besonders stolz. Der Kaffee „Canela“ wird nicht nur in Indien produziert, sondern auch dort geröstet. So bleibt die gesamte Wertschöpfungskette beim Produzenten. Der ist dann zwar durch den höheren Zoll etwas teurer. „Aber er schmeckt auch einfach wunderbar“, betont Mindt.

Von Robert Stockamp