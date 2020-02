Wolfsburger Ehepaar wird wegen Grippesymptomen auf Corona getestet

Eine neue Lungenkrankheit ist seit Dezember in China in Umlauf. Mehr als 74 000 Menschen sind krank, mehr als 2000 sind an dem Coronavirus gestorben. Am stärksten betroffen ist die Elf-Millionen-Metropole Wuhan. Behörden und Virologen gehen davon aus, dass die Erreger durch Tröpfcheninfektion übertragen wird, also zum Beispiel durch engen Kontakt zu hustenden oder niesenden Infizierten. Es wird vermutet, dass das Virus bis zu 24 Stunden außerhalb des menschlichen Körpers überlebt. Die Inkubation beträgt nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation zwei Tage bis eine Woche. Die Symptome ähneln denen einer Grippe: Husten, Kurzatmigkeit, Kopf- und Halsschmerzen gehen mit hohem Fieber über 38 Grad einher. Sind zudem beide Lungenflügel entzündet, ist eine Erkrankung wahrscheinlich.