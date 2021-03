Wolfsburger Corona-Inzidenz steigt auf 109,4

Wolfsburg

Das Gesundheitsamt der Stadt hat am Freitag 32 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet. Damit liegt die Inzidenz in Wolfsburg bei 109,4 – sie ist so hoch, wie lange nicht mehr. Sollte der Wert über der kritischen Schwelle von 100 bleiben, drohen der VW-Stadt neue Einschränkungen. Fürs Erste ändert sich laut Oberbürgermeister Klaus Mohrs und Stadträtin Iris Bothe aber nichts für die Wolfsburger.

306 Wolfsburger sind derzeit mit dem Coronavirus infiziert

Derzeit zählt die Stadt 306 laufende Infektionen mit dem Coronavirus. Rund dreiviertel der Fälle sind auf die britische Variante zurückzuführen. Seit Beginn der Pandemie haben sich jetzt insgesamt 2386 Wolfsburger mit dem Virus infiziert. Davon gelten 2008 als genesen, 72 sind mit oder an dem Virus gestorben.

Neben der Angst vor einer Infektion, dürften viele Wolfsburger mögliche neue Einschränkungen fürchten. Oberbürgermeister Mohrs beruhigt zunächst: „Im Moment gilt auch für Wolfsburg die Regel der aktuellen Niedersächsischen Verordnung: Der Wert muss drei Tage lang konstant über 100 liegen, um als Hochinzidenzkommune zu gelten und gegebenenfalls entsprechende Maßnahmen einzuleiten.“ Bevor sie weitere Maßnahmen beschließt, will die Stadt daher abwarten, wie die Vorgaben in der neuen Verordnung des Landes aussehen. Mohrs betont: „Unabhängig davon beobachten wir den Wert permanent sehr genau. Wir alle können durch Abstandhalten, Hygieneregeln befolgen, Maske tragen und regelmäßiges Lüften dazu beitragen, das Virus einzudämmen. Helfen Sie mit!“

Die Betreuungsangebote in den Kitas will die Stadt möglichst aufrecht erhalten

Auch für die Kitas ändert sich laut Stadträtin Bothe vorerst nichts: „Die Infektionen in Wolfsburg sind derzeit auf ein lokalisierbares Ausbruchsgeschehen einzugrenzen. Auf Basis dieser Informationen werden keine Maßnahmen – auch für die nächste Woche – getroffen werden.“ Ihr Ziel sei es, die Betreuungsangebote möglichst aufrecht zu erhalten, erklärt Bothe weiter. Sie kündigt an: „In der kommenden Woche werden wir die Entwicklungen beobachten und dann eine Entscheidung für die Woche nach Ostern treffen. Leider kann keiner von uns in die Zukunft sehen.“

Bleibt die Inzidenz drei Tage lang über 100, drohen zudem die Schließung des Einzelhandels und Ausgangssperren zwischen 21 und 5 Uhr. Letztere will Niedersachsen mit in die neue Landesverordnung aufnehmen, die in der kommenden Woche in Kraft treten soll.

