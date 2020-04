Wolfsburg

Kai-Uwe Kinzel (31) aus Wolfsburg ist hauptberuflich im Rettungsdienst des Deutschen Roten Kreuzes tätig. Aktuell ist er im Krisenstab der Stadt im Einsatz:

„Ich berate den Krisenstab in Angelegenheiten rund um das Sanitätswesen. Das mache ich als ehrenamtlicher Mitarbeiter der DLRG. Auch das DRK und die Malteser sind mit dabei. Corona: Das ist schon eine große Ausnahmesituation. Viele Abläufe müssen geplant, viele Szenarien durchgespielt werden. Wir beschäftigen uns damit, wie beispielsweise Sicherheitsabstände in den Rettungswagen eingehalten werden können. Normalerweise bin ich selbst im Rettungswagen unterwegs. Jetzt steht auch viel Büroarbeit an. Zudem versuche ich für das DRK Schutzausrüstung zu organisieren. Ich weiß, dass viele Menschen eine sehr schwierige Zeit durchmachen. Die soziale Isolation fällt schwer. Freunde und Verwandte anzurufen kann helfen.“

