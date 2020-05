Corona-Heldin Elena Petzke: „Es ist wichtig, einen Beitrag zu leisten“

Wolfsburg

Helena Petzke aengagiert sich bei einem Gemeinschaftsprojekt des Mütterzentrums Westhagen und der Kirchenkreissozialarbeit Süd und näht Behelfsmasken, die in der Stadt verteilt werden:

„Ich bin leidenschaftliche Schneiderin und leite seit vielen Jahren einen Nähkurs bei der Familienbildungsstätte Wolfsburg. Seit etwas mehr als vier Wochen beschäftige ich mich mit dem Nähen von Stoffmasken. Sie werden an Bedürftige in der Stadt verteilt. Von unserer Nähstube in Westhagen wurden beispielsweise Masken an die Diakonie und an verschiedene Altersheime übergeben. Es ist mir wichtig, einen Beitrag zu leisten, damit die Gesellschaft gemeinsam die Corona-Krise übersteht. Ich verbringe täglich etwa drei bis vier Stunden damit, die Masken zu nähen. Zu Beginn war die Aufstellung der Schnittmuster schwierig, denn die Masken sollten in verschiedenen Größen hergestellt werden. Natürlich gönne ich mir auch Pausen vom Nähen: Dann gehe ich gerne spazieren oder höre Musik. Das mache ich auch während ich nähe. Die gesamte Situation in der Corona-Krise ist zwar beunruhigend für meine Familie und mich, aber wir sind dennoch positiv gestimmt und zuversichtlich, dass wir alle die Situation meistern werden.

Anzeige

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Von der Redaktion