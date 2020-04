Corona-Heldin Alicia Sturzenbecher: „Es ist ganz leicht, etwas Gutes zu tun“

Wolfsburg

Alicia Sturzenbecher (21) aus Fallersleben hat sich bei der Plattform „Wir helfen“ angemeldet und geht für Wolfsburger einkaufen: “

Es ist eigentlich ganz leicht, etwas Gutes in der Krise zu tun. Ich bin jung und habe keine Vorerkrankungen. Deshalb wäre es nicht so schlimm, wenn ich mich mit dem Virus anstecken würde. Doch für Menschen, die zur Risikogruppe gehören ist das anders. Deshalb habe ich mich vor fünf Wochen bei „Wir helfen“ angemeldet. Seitdem gehe ich jede Woche für ein Ehepaar aus Wolfsburg einkaufen. Beide gehören aufgrund ihres Alters zur Risikogruppe. Der Mann hat zudem eine Vorerkrankung und ihre Kinder wohnen nicht in Wolfsburg. Es ist ein gutes Gefühl und es macht mir große Freude, unterstützen zu können. Ich hole mir den Einkaufszettel und die Taschen ab und stelle den Einkauf dann in das Treppenhaus. Manchmal begrüßen wir uns auch durch das Fenster der Wohnung. Einmal haben wir uns mit Sicherheitsabstand im Treppenhaus gesehen. Wenn Corona vorbei ist, würde ich die Beiden gerne treffen und ein bisschen reden. Sie bedanken sich immer so herzlich für den Einkauf. Es ist eine Verbindung zwischen uns entstanden“.

