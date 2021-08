Wolfsburg

Bei der Ministerpräsidentenkonferenz am Dienstag haben Bund und Länder verschiedene Beschlüsse zum weiteren Umgang mit der Corona-Pandemie gefasst. Einige davon treffen vor allem Personen, die noch nicht geimpft sind. In der Corona-Frage des Tages erklärt die WAZ, welche das sind.

Ab dem 11. Oktober sind die Tests nicht mehr kostenlos

Ab dem 11. Oktober sollen die Corona-Schnelltests nicht mehr kostenlos sein. Ausnahmen sind aber für Personen vorgesehen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können. Davon ausgenommen sind außerdem alle Bürgerinnen und Bürger unter 18 Jahren und Schwangere: Auch alle Bürgerinnen und Bürger unter 18 Jahren und Schwangere sollen den Test nicht bezahlen müssen, weil es für sie keine allgemeine Impfempfehlung von der Ständigen Impfkommission gibt.

Spätestens am 25. August soll in Niedersachsen zudem eine neue Corona-Verordnung und die sogenannte „3G-Regel“ in Kraft treten. Letztere greift bei einer Inzidenz über 35 und sieht vor, dass Ungeimpfte sich vor dem Aufenthalt in verschiedensten Innenräumen testen lassen müssen. Die Regel gilt für Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, die Innengastronomie, Veranstaltungen drinnen und körpernahe Dienstleistungen, wie den Besuch beim Friseur oder Kosmetiker. Auch beim Sport in Hallen, Fitness-Studios oder Schwimmbädern soll für Ungeimpfte bei einer Inzidenz über 35 künftig ein Test verpflichtend sein.

Haben Sie auch eine Corona-Frage? Dann schicken Sie uns die Frage per E-Mail an redaktion@waz-online.de.

Von der Redaktion