Spätestens seit der neuesten Empfehlung der Ständigen Impfkommission, nach einer Erstimpfung mit Astrazeneca bei der zweiten Dosis auf ein mRNA-Vakzin zurückzugreifen, gibt es in Wolfsburg zunehmend Personen mit Kreuzimpfungen. Was bedeuten sie für Reisen ins Ausland? Werden sie überall anerkannt? Mit diesen Fragen hat sich ein Leser an die WAZ gewandt.

Pauschal lässt sich die Frage nicht beantworten, da jedes Land eigene Einreisebestimmungen hat. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes erklärt auf Nachfrage der Kieler Nachrichten: „Aktuell sind hier keine Fälle bekannt, in denen Sonderbestimmungen beispielsweise für ‚Kreuzimpfungen‘ veröffentlicht worden sind oder sich aufgrund einer solchen grundsätzliche Probleme bei der Einreise ergeben würden.“

Allerdings bittet das Auswärtige Amt um Verständnis dafür, dass es keine verbindlichen Auskünfte machen könne, die über die Reise- und Sicherheitshinweise hinausgehen.

Online gibt es Hinweise zu den Bestimmungen in anderen Ländern

Auf der Internetseite www.diplo.de/sihi informiert die Bundesbehörde allerdings in einer laufend aktualisierten Übersicht zur aktuellen Lage und den derzeitigen Einreisebestimmungen einzelner Länder. Darin sind auch etwaige Besonderheiten für Geimpfte in einzelnen Ländern aufgeführt, sofern solche Regelungen von den jeweiligen Behörden bekannt gemacht worden sind.

In Dänemark, wohin der WAZ-Leser reisen möchte, ist es demnach beispielsweise so, dass Personen mit Kreuzimpfungen ebenfalls als vollständig immunisiert gelten.

