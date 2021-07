Wolfsburg

Die ersten Urlauber sind schon unterwegs, und in wenigen Wochen beginnen die Sommerferien – Hauptreisezeit in Wolfsburg. Aktuelle Meldungen aus Portugal und von Mallorca zeigen, dass bei der Anreise womöglich noch alles unproblematisch ist, dass sich aber innerhalb eines Urlaubs viel ändern kann. Plötzlich sitzt man in einem Risikogebiet. Was heißt das für die Rückkehr in die VW-Stadt?

Wer geimpft oder genesen ist, kann die Quarantäne teilweise umgehen

Wer aus einem Risikogebiet oder Hochinzidenzgebiet nach Hause kommt, muss grundsätzlich sofort in häusliche Quarantäne und dort zehn Tage lang bleiben. Das gilt laut Bundesgesundheitsministerium zunächst auch für Genesene und Geimpfte. Sie können die Quarantäne allerdings umgehen, indem sie bereits vor der Rückkehr unter https://einreiseanmeldung.de ihren Genesenen- oder Impfnachweis hochladen. Tun sie das erst von Zuhause aus, dürfen sie im Moment des Hochladens die Quarantäne beenden. Diese Regelung gilt allerdings nicht nach einem Aufenthalt in einem Virus-Variantengebiet – dann müssen auch Geimpfte und Genesene ebenso wie alle anderen für 14 Tage in Quarantäne.

Urlauber, die aus Risiko-Gebieten kommen und weder geimpft noch genesen sind, können die Quarantäne umgehen, indem sie einen negativen Test haben. Diesen müssen sie bereits vor der Rückreise nach Deutschland über das Einreiseportal hochladen. Für diejenigen, die aus einem Hochinzidenzgebiet nach Deutschland kommen, ist das „Freitesten“ aus der Quarantäne erst nach fünf Tagen möglich. Und wer in einem Virusvarianten-Gebiet war, muss auf alle Fälle 14 Tage in Quarantäne.

