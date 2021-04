Wolfsburg

Wer mit Bus und Bahn zwischen Regionen mit unterschiedlichen Inzidenzwerten hin- und her pendelt, wird unter Umständen mit unterschiedlichen Vorschriften für die Art der Maske konfrontiert. Die heutige Corona-Frage des Tages der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung lautet daher: Welche Masken müssen Fahrgäste in Bus und Bahn tragen?

In Wolfsburg müssen Fahrgäste im ÖPNV eine FFP2-Maske tragen

Seit dem 28. April gilt eine verschärfte Maskenpflicht in Bussen und Bahnen in der Region. Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz innerhalb von drei aufeinanderfolgenden Tagen von über 100 gilt entsprechend des Infektionsschutzgesetzes der Bundesregierung die Corona-Notbremse. In Wolfsburg lag dieser Wert in den vergangenen Wochen deutlich darüber. Darum muss eine FFP2-Maske in Bussen und Bahnen sowie an den Stationen und Haltestellen des Verkehrsverbundes Region Braunschweig (VRB) getragen werden. Eine OP-Maske beziehungsweise medizinische Maske reichen dann nicht mehr aus.

Lesen Sie auch:

Sollte die Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen – Sonn- und Feiertage zählen nicht – unter 100 sinken, kann entweder eine FFP2-Maske oder eine OP-Maske getragen werden. Ausgenommen von dieser Regelung sind Kinder bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres sowie Personen, die aufgrund einer Erkrankung nicht zum Tragen einer Maske verpflichtet sind. Letztere müssen gegebenenfalls ein entsprechendes Attest vorzeigen.

Der Verkehrsverbund VRB rät grundsätzlich zur FFP2-Maske

Weil aber im Gebiet des VRB die Inzidenzwerte sehr unterschiedlich sind, empfiehlt der Verkehrsverbund allen Fahrgästen, grundsätzlich eine FFP2-Maske zu tragen. Bei den Eisenbahnverkehrsunternehmen erixx und metronom (enno) gilt eine dauerhafte Tragepflicht von FFP2-Masken.

Von Christian Opel