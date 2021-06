Wolfsburg

Bei der WAZ hat sich eine Leserin gemeldet, die in einem Wolfsburger Testzentrum keinen kostenlosen Bürgertest machen durfte, weil sie aus Sicht des Zentrums nicht das entsprechende Ausweisdokument mit sich trug. In der „Corona-Frage des Tages“ klärt die WAZ deshalb, welche Dokumente zulässig sind.

Jeder Bürger muss im Testzentrum einen Nachweis vorlegen

Laut Christian Haertle vom Corona-Schnelltest-Center-Wolfsburg in der City-Galerie kann jeder, der einen Wohnsitz oder ständigen Aufenthaltsort in Deutschland hat, einen kostenlosen Bürgertest machen. Der Wohnsitz lässt sich über einen deutschen Personalausweis oder Reisepass nachweisen. Wer nicht deutscher Staatsbürger ist, aber hier einen Wohnsitz hat, kann laut Haertle eine ständige Aufenthaltsbescheinigung oder eine Meldebescheinigung als Nachweis vorzeigen. Bei der Online-Anmeldung eine Adresse in Deutschland anzugeben, reicht hingegen nicht aus.

Der Hintergrund: Die Testzentren können die Bürgertests nur dann mit der Kassenärztlichen Vereinigung abrechnen, wenn die getestete Person nachweislich einen Wohnsitz in Deutschland hat.

