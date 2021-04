Wolfsburg

Wer wann eine Corona-Impfung erhält, ist von der Priorisierungsgruppe abhängig. Die Gruppen hat das Bundesgesundheitsministerium bundeseinheitlich festgelegt. Sie beruhen auf einer Empfehlung der Ständigen Impfkommission beim Robert Koch-Institut.

Das Land Niedersachsen stellt auf seiner Website die Impfreihenfolge vor. Es gibt insgesamt vier Priorisierungsgruppen. Derzeit haben die ersten beiden Anspruch auf eine Corona-Impfung. Zu diesem Personenkreis gehören unter anderem Menschen ab 70 Jahren, Angehörige bestimmter Berufsgruppen und Personen mit bestimmten Vorerkrankungen. Die detaillierte Liste ist online unter www.niedersachsen.de/Coronavirus/hinweise-zur-corona-schutz-impfung-195357.html einsehbar. Die 70- bis 79-Jährigen informierten das Land und die Stadt zudem mit einem Brief darüber, dass sie sich einen Impftermin vereinbaren können.

Als nächstes darf sich die Priorisierungsgruppe 3 einen Impftermin vereinbaren

Zur Priorisierungsgruppe 3, die als nächstes an der Reihe ist, gehören alle Personen ab 60 Jahren. Außerdem zählen Personen mit diversen Vorerkrankungen, wie zum Beispiel Diabetes, Übergewicht oder Asthma dazu. Hinzu kommen einige Berufsgruppen, wie Mitarbeiter im Lebensmittel-Einzelhandel oder in der Abfallwirtschaft. Alle anderen Personen fallen in die vierte Gruppe, die zuletzt an der Reihe ist. Wann die Gruppen 3 und 4 einen Termin erhalten, ist noch unklar. Sobald ein Datum feststeht, veröffentlicht das Land dieses auf seiner Website – und natürlich berichtet auch die WAZ darüber.

