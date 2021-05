Wolfsburg

Besonders für ältere Menschen sind Infektionen mit dem Coronavirus gefährlich, daher gilt in den Pflegeheimen eine Testpflicht für Besucher. Doch wie ist das mit Wolfsburgerinnen und Wolfsburgern, die bereits wirksam gegen Corona geimpft sind? Dieser Corona-Frage des Tages widmet sich die WAZ heute:

Grundsätzlich müssen die Maßnahmen zum Infektionsschutz laut Landesverordnung weiterhin eingehalten werden, auch wenn sämtliche Bewohnende und Mitarbeitende geimpft sein sollten. Denn es gilt nicht als sicher, dass geimpfte oder nach einer Infektion genesene Menschen gegen Mutanten des Coronavirus immun sind. Impfstoffe bieten keinen hundertprozentigen Schutz. Also gilt beim Besuch noch immer die Regel, das Besuchende getestet werden müssen und bei ihrem Aufenthalt mindestens eine medizinische Maske beziehungsweise OP-Maske tragen müssen.

Für Menschen mit wirksamer Corona-Schutzimpfung sind Lockerungen möglich

In der neuen Verordnung steht aber auch, dass bei Besuchen die Pflicht zur Testung entfällt, wenn nachgewiesen werden kann, dass die Besucherin oder der Besucher über eine „vollständig abgeschlossene Schutzimpfung“ verfügt. Die volle Wirksamkeit tritt bei den Vakzinen von Astrazeneca, Biontech oder Moderna nach der zweiten Impfung ein. Diese muss mindestens 15 Tagen zurückliegen. Aber auch bei Geimpften darf der Besuch nur nach vorheriger Anmeldung erfolgen. Die üblichen Hygieneschutzmaßnahmen wie Hände-Hygiene und Mund-Nasen-Schutz müssen ebenfalls beachtet werden.

Die Heim-Betreiber bleiben aus Erfahrung trotzdem vorsichtig

Auch wenn die Landesverordnung Lockerungen erlaubt, achten viele Betreiber von Seniorenheimen weiterhin auf höchstmöglichen Infektionsschutz. „Wir werden auch Geimpften empfehlen, einen Test durchzuführen“, sagt AWO-Verbandssekretär Falk Hensel. Schließlich hatte es im AWO-Wohn und Pflegeheim Goethestraße in Wolfsburg nachweislich Corona-Infektionen bei zweifach Geimpften gegeben. „Wir sind deswegen sehr vorsichtig, weil wir uns keine Erkrankungen in das Pflegeheim holen wollen. Wer aber darauf besteht, den Test aufgrund einer doppelten Impfung erlassen zu bekommen, dem werden wir das gewähren müssen“, so Hensel weiter. Man passe das Besuchskonzept dementsprechend an.

Von Christian Opel