Wolfsburg

Gurgeln gegen Corona? Es klingt absurd, aber offenbar gibt es mittlerweile Studien, die diese Taktik – zumindest als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme – durchaus empfehlen. Allerdings kommt es nach bisherigen Erkenntnissen sehr darauf an, welche Mundspülung Menschen benutzen.

Ethanol allein und mit einer Konzentration von weniger als 23 Prozent zeigt laut der Ruhr-Universität Bochum keine Wirkung. Mundspülungen, die zusätzlich Jod, Natriumzitronensäure oder ätherische Öle enthielten, zeigten in ersten Untersuchungen im Jahr 2020 aber zumindest einen mäßigen Effekt. Auch Dequaliniumchlorid und Benzalkoniumchlorid erhöhen laut neueren Versuchen in Cardiff, England, die Wirksamkeit.

Studien zur Abtötung von Viren

Der aktuellste Test zur Wirkung von Povidon-Iod im Mundwasser stammt aus Malaysia – und zeigt eine Abtötungsrate von 99,9 Prozent. Obwohl Studien noch ausstehen, empfahlen einige Wissenschaftler in Australien und den USA deshalb schon im Januar laut einer Fachzeitschrift (Dental-Magazin), Patienten in Zahnarzpraxen vor der Behandlung für mindestens 15 Sekunden mit einem Mundwasser gurgeln zu lassen, das Povidon-Iod enthält. Zurzeit läuft eine weitere Studie in San Francisco, Ergebnisse werden Ende 2021 erwartet. Wichtig: Heilen kann ein Mundwasser nicht, wenn man bereits infiziert ist – aber es kann offenbar davor schützen, andere anzustecken.

Von Andrea Müller-Kudelka