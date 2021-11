Wolfsburg

Bald wird das erste Türchen geöffnet: Vom 1. bis zum 24. Dezember findet der „City-Galerie Adventskalender“ powered by WAZ statt. Die Wolfsburger erleben jeweils um 18, 19, 20 und 21 Uhr eine großflächige Projektion an der Glasfassade der City-Galerie. Diese adventlichen Bilder verschönern nicht nur die City, sondern sind gekoppelt an eine Verlosung. Teilnehmer haben die Chance auf tolle Gewinne und ein Teil des Erlöses kommt dem Verein „Elfen helfen“ zugute.

Die Berliner Video-Künstlerin Diana Frankovic arbeitete bereits für das Berliner Lichtfest und entwickelte die Motive für den digitalen Adventskalender. Die Aktion wird von der City-Galerie, der Wolfsburger Allgemeine Zeitung und der Wolfsburger Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) unterstützt. „Mit den schönen Bildern entsteht sicherlich eine emotionale Weihnachtsstimmung“, sagt Andreas Schwarzkopf, Center-Manager der City-Galerie.

Mit dem Los den Verein „Wolfsburger Elfen helfen“ unterstützen

Hinter jedem Türchen steckt eine Losnummer. Und die Lose sind ab dem 22. November in der WAZ-Geschäftsstelle erhältlich. Wer abends nicht live bei der Projektion der Bilder an die City-Galerie-Fassade dabei sein kann, kann auf der Seite www.wolfsburg-adventskalender.de sehen, ob das eigene Los gewonnen hat. Es gibt jeden Tag einen Preis im Wert von mindestens 500 Euro zu gewinnen. So warten etwa Einkaufsgutscheine der City-Galerie, eine Apple Watch, VIP-Tickets für Spiele der Grizzlys und ein Einkaufsgutschein der Designer Outlets Wolfsburg (DOW) auf die Teilnehmer.

Adventskalender: Hier werden die Lose verkauft Beim „City Galerie Adventskalender“ gibt es jeden Tag einen Preis im Wert von mindestens 500 Euro zu gewinnen. Die Lose werden in der WAZ-Geschäftsstelle, Porschestraße 74, und am Info-Stand der City-Galerie Wolfsburg für 10 Euro verkauft. Abonnenten der Wolfsburger Allgemeine Zeitung erhalten das Los für 8 statt 10 Euro, dabei ist es unerheblich, welches Abo sie haben (Print, ePaper oder AZ/WAZ-Plus). Allerdings bekommt ein Abonnent maximal zwei Lose. Der Verkauf der Tickets startet am Montag, 22. November.

Unternehmen aus Wolfsburg haben diese Preise gestiftet, weil damit eine gute Sache unterstützt wird. Denn 25 Prozent vom Erlös wird an den Verein „Wolfsburger Elfen helfen“ gespendet. Die Mitglieder nähen Kleidung für Sternenkinder, Frühchen und Babys auf der Intensivstation. Insgesamt können 4000 Lose (je 10 Euro) verkauft werden – somit kann der Verein auf 10 000 Euro hoffen. „Durch Corona haben wir viele Einbußen, daher hoffe ich, dass sich viele Wolfsburger Lose kaufen“, so Daniela Voß von „Elfen helfen“. Von dem Gewinn sollen neuen Nähmaschinen gekauft werden.

