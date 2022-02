Wolfsburg

Für einen 62-jährigen Caddy-Fahrer aus Wolfsburg stellte die Absicherung einer Gefahrenstelle durch die Polizei am Donnerstag selbst eine Gefährdung da – ihm droht nämlich der Verlust seines Führerscheins, weil er eine Warnleuchte überfahren hat und zum Pusten aufgefordert wurde. Der Atem-Test ergab 1,22 Promille.

Es passierte kurz nach 20 Uhr am Schlillerteich auf dem Berliner Ring Ecke Norsteimker Straße. Dort hatten die Beamten gerade die sogenannten Nissenleuchten aufgestellt – ein gelbes Blinklicht. So sollten Autofahrer im Bereich der Ampel an der Nordsteimker Straße dazu gebracht werden, den abgesperrten Bereich zu umfahren. Der 62-Jährige fuhr aber das eingeschaltete Warnlicht um, das die Polizeibeamten gerade aufgestellt hatten. Sie waren noch vor Ort und kontrollierten daraufhin nicht nur die Papiere, sondern zückten auch einen Alco-Test. Nachdem der 62-Jährige freiwillig gepustet hatte, wurde eine Blutprobe im Klinikum angeordnet. „Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und sein Führerschein sichergestellt“, berichtet Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch.

Wann Alkohol am Steuer zur Straftat wird

Bei einem Blutalkoholwert von mehr als 1,1 Promille wird das Führen eines Fahrzeugs von der Ordungswidrigkeit zur Straftat – denn das ist der festgelegte Grenzwert der Fahruntüchtigkeit. Und: Wenn es einen Unfall gab, der mit den Auswirkungen des Alkohols zusammenhängt, ist diese Einordnung rechtlich gesehen sogar schon bei einem Promillewert ab 0,3 möglich. Folgen: Drei Punkte in Flensburg, zwischen 30 und 50 Tagessätzen Strafgeld und Führerscheinentzug zwischen 9 und 12 Monaten.

Von Andrea Müller-Kudelka