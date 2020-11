Wolfsburg

Für Behördengänge braucht es im Wolfsburger Rathaus wegen Corona eine Terminvereinbarung – doch nicht alle zeigen Verständnis für Regelungen und Wartezeiten. Laut der Stadtverwaltung erleben die Mitarbeiter derzeit vermehrt eine aggressive Stimmung. „Dies ist leider ein Trend, den nicht nur die Verwaltung, sondern auch viele andere Berufsgruppen zu spüren bekommen, die im täglichen Kontakt mit Kundinnen und Kunden sind“, erklärt Peter Wagner, Vorsitzender des Gesamtpersonalrates der Stadt. „Ich möchte daher allen Menschen in Wolfsburg danken, die aktuell unter erschwerten Bedingungen arbeiten müssen und für andere da sind.“

Die Steuerung der Besuche dient dem Infektionsschutz

„Mein herzlicher Dank geht an alle Mitarbeitenden der Gesamtverwaltung, die in dieser Zeit trotz vieler Hürden und Veränderungen voller Tatkraft ihren Job machen“, sagt auch Oberbürgermeister Klaus Mohrs. Spontane Besuche im Rathaus sind derzeit nicht möglich, vorgelassen wird nur, wer einen Termin hat. So sollen Menschenansammlungen vermieden werden. „Dies geschieht zum Schutz unser Mitarbeitenden, aber auch zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger“, so Stadtrat Andreas Bauer. Die Verwaltung bittet darum, Termine abzusagen, wenn diese nicht wahrgenommen werden können. Auch sollten Anliegen kurz gehalten werden, damit der Terminplan eingehalten werden kann.

Terminvereinbarungen sind online möglich

Unter Tel. (05361) 28 12 34 können über das Service Center der Stadt Termine vereinbart oder abgesagt werden. Online ist das auf www.wolfsburg.de/rathaus/onlineservice-und-digitale-verwaltung möglich. Einige Dienstleistungen können ohne Terminvereinbarung erfolgen. Beispielsweise können Dokumente wie Bewohnerparkausweise oder Führungszeugnisse am Infostand im Rathaus B abgeholt werden, Abmeldungen von Kraftfahrzeugen sind per Post möglich. Für Kfz-Zulassungen verweist die Stadt auf die Zulassungsstelle im Servicehaus der Autostadt.

