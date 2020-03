Zwischen Sparzwang und Klimaschutz

Wolfsburg

Die Sitzung des Bau- und Planungsausschusses am Donnerstagnachmittag stand ganz im Zeichen des Haushaltes. Überwiegend folgten die Mitglieder dabei den Spar-Empfehlungen der Verwaltung. Nur bei wenigen Punkten gab es tatsächlich Diskussionsbedarf. Auch das von der Verwaltung vorgelegte Investitionsprogramm fand mehrheitlich die Zustimmung des Ausschusses.

Unter den Sparvorschlägen finden sich dabei die unterschiedlichsten Maßnahmen. Diese reichen von der Reduzierung der Betriebszeit der städtischen Brunnen – diese sollen künftig zwei Monate im Jahr weniger sprudeln – und der Erhöhung von Parkhausgebühren, von der sich die Stadt 20 000 Euro mehr im Jahr erhofft, bis zum Vorsatz, künftig städtische Dächer mit Photovoltaik auszustatten.

Weniger Grün an den Straßen?

Den größten Diskussionsbedarf sahen die Ratsleute bei der von der Stadt angestrebten Reduzierung der sogenannten Straßenbegleitgrünflächen – also jenen bepflanzten Bereichen entlang der Straße oder zwischen den Fahrspuren. Hier zeigte sich gewissermaßen der Zwiespalt, in dem sich die Stadtpolitik gegenwärtig befindet. Auf der einen Seite steht der Sparzwang, auf der anderen der klimapolitische Druck.

„Wir verbieten in einem Neubaugebiet Schottergärten und wollen gleichzeitig die Grünflächen reduzieren – das ist kontraproduktiv“, brachte Marco Meiners ( FDP) das Dilemma auf den Punkt. Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide stellte die Gegenfrage: „Grünflächen haben ihren Wert. Aber müssen es an der Straße so viele sein?“ Denn immerhin: 50 000 Euro könnte die Stadt durch den verringerten Pflegeaufwand einsparen. SPD-Politiker Hans-Georg Bachmann machte einen Alternativvorschlag: Warum nicht die Natur auf diesen Flächen wilder wachsen lassen? Auch das biete Sparpotenzial. Die Mehrheit gab dem Sparvorschlag zwar letztlich seine Zustimmung, die Verwaltung ist aber angewiesen, dem Ausschuss ein schlüssiges Konzept für diese Maßnahme vorzulegen.

Das vom Ausschuss abgenickte Investitionsprogramm umfasst unter anderem die Vorbereitung für den Straßenbau im Mega-Baugebiet Sonnenkamp, die Generalsanierung der Grundschule Wohltberg und auch die Umgestaltung des Unfallschwerpunktes Hubertusstraße/ K 46 – ob Ampel oder Kreisel klärt sich aber erst später.

Kleine Maßnahmen am Klieversberg?

Auch Anträge der Ortsräte wurden besprochen. Vorsfelde soll noch in diesem Jahr die gewünschte Toilettensanierung in der Verwaltungsstelle bekommen, der Neubau der Mörser Mehrzweckhalle ist zwar fest geplant, die Planungen können aber wohl erst 2022 beginnen. Einen Mini-Erfolg konnte der Ortsrat-Mitte-West für sich verbuchen. Seit 2012 versuchen die Mitglieder erfolglos ein Aufwertung des Klieversbergs zu einem richtigen Naherholungsgebiet zu erreichen – bisher ohne Erfolg. Auch diesmal habe man keine Kapazitäten, sagte Hirschheide. Der Ausschuss sprach sich aber dafür aus, in diesem Jahr wenigstens schon kleinere Maßnahmen zu prüfen und umzusetzen. „Wir nehmen jeden Strohhalm“, kommentierte Ratsherr und Ortsratsmitglied Velten Huhnholz (PUG).

Von Kleintierhaltung bis Dachbegrünung Für das Baugebiet „Krummer Morgen“ in Heiligendorf gibt es einen ziemlich langen Wunschzettel. Die meisten Punkte wurden jetzt zumindest schon durch den Bauausschuss erfüllt. Zu den Festlegungen, die bei der Aufstellung des Bebauungsplanes und auch im weiteren Verfahren getroffen werden sollen, ist von erlaubter Kleintierhaltung bis zum Einsatz von Insektenschutzbeleuchtung nahezu alles dabei. Dabei setzte sich der Ortsrat letztlich sogar oftmals gegen die Empfehlung der Verwaltung durch. Wollte diese beispielsweise im inneren Bereich auch Flachdächer erlauben, folgte der Bauausschuss lieber dem Wunsch des Ortsrates, diese nur für die geplante Kita und das Hospiz zu genehmigen. Auch bei der Festlegung der Dach-Farbe wurde dem Votum des Ortsrates gefolgt: Rot, höchstens rotbraun und sonst nichts darf es sein. Auch wenn die Stadt auf eine erfolgreiche Klage eines Wendschotter Bauherren in genau so einem Fall hinwies. Weitere Festlegungen betreffen spezielle Sonderrechte im Falle der Errichtung von Photovoltaikanlagen und die Pflicht zur Begrünung von Flachdächern auf Garagen und Carports. Und in Sachen Hasenmorgen : Um Durchgangsverkehr dort zu vermeiden, soll eine Durchfahrtsbeschränkung an der Kreuzung Lüttjer Weg / Am Neuen Teich eingerichtet werden. Wie diese aussehen soll, steht allerdings noch nicht fest.

