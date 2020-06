Kneipen in Wolfsburg wieder offen: Das müssen Gäste beachten

Wolfsburg

Mit der Lockerung der Corona-Regeln in Niedersachsen dürfen Kneipen und Bars in Wolfsburg wieder öffnen. Einige Betriebe begrüßten am Montag die ersten Gäste nach einer wochenlangen Schließung. Andere Kneipen hatten bereits Mitte Mai die Lockerungen für Restaurants und Cafés genutzt und damals kurzfristig mit einem angepassten Konzept geöffnet. Mit den neuen Regelungen können auch sie sich wieder ihrem Kerngeschäft widmen.

Die Altdeutsche Bierstube in der Goethestraße war am Montag zum ersten Mal seit Mitte März wieder geöffnet. „Wir sind froh, dass wir noch aufmachen dürfen. Denn im ersten Stufenplan der Landesregierung waren Kneipen nicht aufgeführt“, sagt Violeta Peci. Ihr Vater Skender Peci ist der Inhaber der Kneipe und unterrichtete die Mitarbeiter über die neuen Vorschriften.

Eintritt nur mit Maske

Die Bierstube muss mit einem Mund-Nasen-Schutz betreten werden, am Platz darf die Maske abgenommen werden. Zudem werden die Besucher entweder am Tisch oder am Tresen bedient – ein kurzer Gang zum Tresen ist nicht erlaubt. Auf den Tischen dürfen nur Gegenstände stehen, die desinfiziert oder entsorgt werden können. Die Eckkneipe hat normalerweise 24 Stunden geöffnet, doch im Moment öffnen die Türen nur von 8 Uhr bis 24 Uhr. „Wir können noch keine Einschätzung abgeben, ob es sich lohnt. Aber wir probieren es“, sagt Violeta Peci.

Nicht zu viel erwarten – das ist das Motto von Yassin Ouni. Der Wolfsburger Gastronom blickt der Öffnung von Wunderbar und Monkeys am Wochenende entgegen. „Ich denke, dass die Gäste euphorisch sind und sich freuen, wenn sie ohne Maske trinken dürfen“, sagt Ouni. Für einen entspannten Abend setzt er auf das Verständnis der Besucher. „Der Gast muss bereit sein, auf die Regeln zu achten. In so einer Situation funktioniert nur ein Miteinander“, betont der Bar-Inhaber.

Ausschenken wieder erlaubt

Das Alt-Berlin im Kaufhof ist bei den Wolfsburgern als Kneipe bekannt, allerdings besitzt es auch eine Restaurant-Konzession. Deshalb konnten Inhaber Ghandi Said Al Hassan und Betreiber Michael „Charly“ Hauff bereits seit dem 16. Mai wieder Gäste begrüßen, allerdings mit kürzeren Öffnungszeiten. Mit der neuen Landesverordnung steht nun der Schankbetrieb wieder im Mittelpunkt und die Öffnungszeiten können wieder ausgedehnt werden. „Dieser Punkt ist besonders gut, damit unsere Wirtschaft besser läuft“, sagt Al Hassan.

Kneipen dürfen wieder öffnen: Beim Alt-Berlin achten die Gäste auf den Mindestabstand. Quelle: Roland Hermstein

In den Innenräumen des Alt-Berlin stehen die Tische so weit auseinander, dass der Mindestabstand eingehalten wird. Vor der Tür wird die Fläche von der Discothek „K4“, bei der Al Hassan auch Inhaber ist, mitgenutzt. Somit stehen 20 von 30 Tischen zur Verfügung, die jeweils zwei Meter auseinander stehen und nicht verschoben werden dürfen. „Im Lokal achten die Gäste von sich aus auf den Abstand, ansonsten machen wir sie sofort darauf aufmerksam“, betont Hauff.

Gäste müssen Daten hinterlassen

Neben den Abstands- und Hygieneregeln muss die Dokumentationspflicht erfüllt werden. Die Gäste in den Kneipen müssen wie in Restaurants ihren Namen, Adresse und Telefonnummer hinterlassen. Anschließend schreibt die Bedienung den Zeitraum des Besuches auf. „Der Zettel wird drei Wochen aufbewahrt, und wer uns diese Auskünfte nicht mitteilen will, bleibt vor der Tür“, erklärt Al Hassan.

Bitte eintragen: Im Alt-Berlin trägt Rosemarie Waniewski ihre Kontaktdaten ein. Quelle: Roland Hermstein

Die Mitarbeiter im Alt-Berlin tragen beim Bedienen einen Mund-Nasen-Schutz. Daher überreicht Hauff mit einem Gesichtsvisier das frisch gezapfte Bier an Besucherin Rosemarie Waniewski. „Das Gefühl unter Menschen zu sein hat mir richtig gefehlt. Daher hätte ich mir gewünscht, dass die Kneipen früher aufmachen dürfen“, so Waniewski. Dieser Meinung sind auch andere Gäste im Alt-Berlin und sogleich beginnt ein Gespräch über mehrere Tische hinweg. „Nur so funktioniert es im Moment. Das ist schade, weil damit kein richtiges Kneipengefühl aufkommt“, merkt Hauff an.

Gläser werden nicht mehr per Hand gespült

Der Außenbereich der Kneipe „Memory“ an der Oppelner Straße war in den vergangenen 14 Tagen zu einem Biergarten verwandelt worden. Nun öffnet Inhaberin Sabrina Schiefler wieder die Innenräume – wie vor der Corona-Zeit rund um die Uhr. „Ich dachte erst an verkürzte Zeiten um die 16 Stunden. Doch den Gedanken habe ich schnell wieder verworfen, schließlich wollen wir wieder präsent sein“, betont Schiefler.

Auch in den Innenräumen mussten Hocker weggestellt werden, damit genug Platz ist. Zudem hat die 38-Jährige einen Geschirrspüler angeschafft, da sie die Gläser nicht mehr per Hand spülen möchte. Ob sich der Aufwand lohne, kann sie noch nicht sagen. Doch sie denkt immer positiv: „Lieber ein bisschen weniger verdienen als gar nichts.“

Von Ann Kathrin Wucherpfennig