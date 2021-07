Wolfsburger Band „Stürmer Deluxe“ brachte Partystimmung auf den Hugo-Bork-Platz

Wolfsburg

Partystimmung herrschte am Freitagabend auf dem Hugo-Bork-Platz. Im Rahmen der Wolfsburger Kulturwochen „Sommer Sinne“ trat auf dem Platz unter dem Glasdach die heimische Gruppe „Stürmer Deluxe“ auf. Das Sextett heizte dem Publikum mit feinem Deutschrock aus den vergangenen vier Jahrzehnten ein.

„An Tagen wie diesen“, brüllte das ganze Publikum mit, als die Band den Kultsong der Band „Die Toten Hosen“ als Zugabe spielte. Da hielt es fast niemanden mehr auf den Sitzen. Aber auch zuvor war die Stimmung bereits ausgelassen: Begeisterte Fans sangen und tanzten während des gesamten Konzerts auf der Freifläche vor der Bühne.

Sängerin Mandy Kiunke merkte man den Spaß auf der Bühne an

Auch den Musikern machte es riesigen Spaß, endlich mal wieder vor Publikum spielen zu können. Das merkte man vor allem Sängerin Mandy Kiunke an, die besonders während der ersten Songs permanent strahlend lächelnd über die Bühne hüpfte.

Gute Stimmung: Bei den Zuhörern kam der Auftritt an. Quelle: Britta Schulze

Sie hatte die perfekte Stimme, um Stücke verschiedenster Gesangsstile zu interpretieren, von der Rotzigkeit einer Judith Holofernes bei der Wir-sind-Helden-Nummer „Nur ein Wort“, Nenas Singsang aus „Leuchtturm“ bis hin zum druckvollen Gesang einer Stefanie Kloß im Song „Die perfekte Welle“ von „Silbermond“.

Sänger Johannes Finger übernahm in den Songs die männlichen Parts, wie etwa „König von Deutschland“, „Mit 18“ oder auch „Herz über Kopf“ von Joris. Letzteres war gesanglich erstaunlich dicht am Original. In vielen Passagen sangen Finger und Kiunke dann auch zweistimmig, was der sowieso schon sehr schwungvollen Darbietung noch mehr Druck verlieh.

„SommerSinne“: Das Konzert fand als Teil der Wolfsburger Kulturwochen statt. Quelle: Britta Schulze

Die Band brachte ihren eigenen Sound in die Songs

Die gesamte Band sorgte für einen großartigen Sound. Tom Tschirner (Bass), Carsten Vogel (Keyboards), Carsten Bischof (Schlagzeug) und Dirk Grimke (Gitarre) interpretierten die Songs stark am Original orientiert, aber insgesamt schon mit einem eigenen erkennbaren Sound. Das war kein reines covern, sondern eine eigene Erarbeitung der Stücke, die für einen runden Gesamteindruck sorgte quer über die Jahrzehnte von Neuer Deutsche Welle bis hin zu Mark Fosters „Chöre“. Ein Medley mit Hip-Hop-Stücken aus den 90er-Jahren etwa von Fettes Brot und den Fantastischen Vier rundete das Programm ab.

Es war längst nicht jeder Platz auf dem eingezäunten Gelände besetzt. Doch das gut gelaunte Publikum machte Stimmung, als wenn es mindestens doppelt so viele Besucher gewesen wären. Mit dem Abend konnten letztlich Veranstalter WMG, die Musiker und die Gäste wirklich sehr zufrieden sein.

Von Robert Stockamp