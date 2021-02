Wolfsburg

Seit November befindet sich die Autostadt scheinbar im Winterschlaf. Die Pavillons sind aufgrund des Corona-Lockdowns verwaist, die Winterwelt in der Weihnachtszeit musste ausfallen. Doch ganz eingeschlafen ist die Erlebniswelt nicht: In einzelnen Restaurants und im Kundencenter läuft der Betrieb eingeschränkt weiter. Auch ansonsten rüstet sich die Autostadt, um hoffentlich ab dem 7. März wieder öffnen zu dürfen.

Im Restaurant „Lagune“ hat die Autostadt im Lockdown eine Markthalle eröffnet

Auf dem Parkplatz am Servicehaus stehen trotz der Schließung zahlreiche Autos. Was die wohl alle dort machen? Einen ersten Hinweis gibt es im Restaurant „Lagune“. Wo sich normalerweise das Buffet befindet, liegen jetzt in Plastik eingeschweißte Kartoffeln, Hüftsteaks, Riesengarnelen, Maiskolben oder VW-Currywürste. Einige Meter weiter ist der Kaffee aus der hauseigenen Rösterei zu finden. Ihre Markthalle bewirbt die Autostadt unter dem Stichwort „Lagunenzauber – Genuss zum Mitnehmen“. „Die Gäste sagen uns immer wieder, dass sie es toll finden, dass wenigstens der Lagunenzauber geöffnet ist“, berichtet Alexandra Kaminski, Mitarbeiterin in den Autostadt Restaurants.

„Genusspakete“ zum Mitnehmen: Alexandra Kaminski und Thorsten Pitt stellen das Konzept vor. Quelle: Roland Hermstein

Für alle, die sich selbst keine Gedanken über die Zusammenstellung des Gerichts machen wollen, bietet die Autostadt Genusspakete an zum Abholen an. Ab einem Bestellwert von 59 Euro liefert sie. Die fertigen Gerichte müssen zu Hause nur noch nach Anleitung erwärmt werden. „Wir sind überwältigt, wie viele Gäste uns die Treue halten. Das ist ein neues Geschäftsmodell, das wir aber über den Lockdown hinaus anbieten werden“, berichtet Mitarbeiter Thorsten Pitt.

In der Zeit von Mai 2020 bis Januar 2021 habe die Autostadt mehr als 2000 der Pakete verkauft. Diese stellen die Mitarbeiter je nach Saison unterschiedlich zusammen, derzeit gibt es beispielsweise ein Menü zum Valentinstag. Pitt sagt, er sei teilweise selbst überrascht davon, was bei den Leuten gefragt ist: „Wir haben ein Paket zum Super Bowl gemacht, davon haben wir am Samstag 80 Stück verkauft.“

Auch die Autostadt ist von Kurzarbeit betroffen

Die Zubereitung der Gerichte ist laut Kaminski ganz einfach: „Wir probieren sie alle selbst fleißig zu Hause aus, damit die Qualität und die Mengen stimmen. Die Pakete sind wirklich für jedermann.“ Pitt erklärt: „Die Angebote helfen uns, unsere Mitarbeiter zu beschäftigen, Kontakt zu den Gästen zu behalten und im Markt mitzumischen.“ Auch viele Autostadt-Mitarbeiter sind derzeit in Kurzarbeit. Die rund 160 Beschäftigten der Restaurants arbeiten größtenteils nur zeitweise und in einem rotierenden System.

„Die Krise hat uns viel gezeigt“, sagt Pitt. Unter anderem, wie beliebt die Brotmanufaktur „Das Brot“ ist: Im ersten Lockdown ließ die Autostadt sie noch geschlossen. Sie rechnete nicht damit, dass sich viele Kunden zu der Bäckerei verirren würden. Ein Irrtum: „Egal, wie schlecht das Wetter ist, die Kunden kommen.“ Diese Tatsache dürfte nicht nur den extra Parkplätzen für die Besucher der Manufaktur zu verdanken sein, sondern auch den sieben preisgekrönten Broten, die sie verkauft. Aktuell sind Bagel neu im Angebot und für die Zukunft gibt es laut Pitt weitere Ideen: „Unter anderem ist ein Milchautomat geplant.“

Autostadt hat digitale Bildungsangebote In Kooperation mit Microsoft Deutschland und der Volkswagen AG bietet die Autostadt seit Dezember 2020 ein gemeinsames wöchentliches Livestreaming-Angebot zu MINT- und Zukunftsthemen für Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Bildungsinteressierte an. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, welche Kompetenzen für die mobile und digitale Zukunft erforderlich sind. Das halbstündige Programm ist mittwochs um 16 Uhr auf dem YouTube-Kanal „Bildung und Medien“ live unter www.youtube.com/c/BildungundMedien zu sehen. Die bereits ausgestrahlten Sendungen sind auch über den Kanal abrufbar. Olaf Katzer, Leiter der Autostadt Bildung, fasst es zusammen: „Wenn ihr gerade nicht an unseren Workshops vor Ort teilnehmen könnt, dann kommen wir damit gerne zu euch!“ Interaktive Elemente sorgen dafür, dass die Zuschauenden bereits während der Sendung mitmachen können.

Die Mitarbeiter des Kundencenters schult die Autostadt derzeit für den ID.4

Dass die Autostadt noch Zulauf von Besuchern hat, dürfte auch dem Umstand geschuldet sein, dass sie anders als im ersten Lockdown täglich noch 250 bis 350 Fahrzeuge ausliefert. Die gehen bestimmt alle an Wolfsburger, oder? Diese Frage verneint Rene Blaschke aus dem Kundencenter entschieden und zeigt auf einen nagelneuen E-Golf mit Stuttgarter Kennzeichen, der wenige Meter weiter steht. „Wir freuen uns, dass trotz der Umstände Kunden kommen“, betont er. Allerdings: Zu normalen Zeiten gibt es bis zu 500 Abholungen pro Tag. Deshalb können auch die rund 100 Mitarbeiter im Kundencenter aktuell nicht im normalen Umfang arbeiten: „Wir nutzen die Zeit aktiv, um die Kollegen in Online-Sessions für den ID.4 zu schulen“, sagt Blaschke.

Im Kundencenter: Rene Blaschke erzählt, wie de Fahrzeugabholung unter Corona-Bedingungen funktioniert. Quelle: Roland Hermstein

Die Fahrzeugübergaben müssen aufgrund der Corona-Beschränkungen in stark abgespeckter Form stattfinden: Es darf lediglich eine Person kommen, außerdem gibt es nur eine Schlüsselübergabe. Dass nicht mehr möglich ist, ist für Blaschke gerade mit Blick auf die E-Fahrzeuge schade: „Sie haben einen hohen Erklärungs- und Einstellungsbedarf.“ Ganz alleine bleiben die Kunden mit ihren neuen Autos aber nicht, die wichtigsten Fragen lassen sich laut Blaschke meist bereits auf dem Weg zum Fahrzeug besprechen.

Nach dem Besuch im Kundencenter geht es über das verschneite Gelände zum Zeithaus. Der Park der Autostadt ist für Spaziergänger geöffnet, eine medizinische Maske ist allerdings Pflicht.

Im Keller der Autostadt sieht es ähnlich ordentlich aus, wie überall sonst

Das Zeithaus ist wie alle anderen Pavillons momentan abgeschlossen. Die WAZ muss deshalb über einen Seiteneingang und den Keller hinein. Kaum verwunderlich: Im Keller sieht es ähnlich ordentlich und sauber aus wie überall sonst in der Autostadt. Wie in den anderen Pavillons finden im Zeithaus kleine Instandsetzungsmaßnahmen statt. Außerdem tauscht die Autostadt einzelne Fahrzeuge aus. Nach dem Lockdown warten beispielsweise zwei neue Lamborghinis auf die Besucher, ein Huracán Evo und ein Urus.

„Für uns ist die Situation nicht leicht, denn die Autostadt lebt von ihren Besucherinnen und Besuchern“, sagt Pressesprecherin Anja Kreß. Aber, und das betonen an diesem Tag alle: Man versuche, das Beste aus der Situation zu machen. Kreß verspricht: „Sobald sich unsere Türen wieder öffnen, werden wir unter anderem mit kleineren Formaten überraschen, die das ganze Jahr über laufen – also kleine Highlights statt großer Events. Darauf bereiten wir uns aktuell vor.“

Von Melanie Köster