Wolfsburg

Mit feinstem Jazz endete am Sonntag die diesjährige Sommerkonzertreihe in der Autostadt. Der britische Sänger, Pianist und Komponist Anthony Strong und sein Quartett begeisterten das Publikum vor der Wasserbühne am Porschepavillon vor allem mit Swing in verschiedensten Spielarten und der locker charmanten Art von Strong.

In seiner Ausstrahlung präsentierte er sich als vollkommener English Gentleman. Genauso war auch sein Klavierspiel, sehr charmant, hoch professionell und immer mit einer kleinen Prise Humor. Sehr passend war dazu sein klarer Bariton, ein bisschen sonorig mit einem Schuss Timbre. Die Finger glitten mit Leichtigkeit über die Tasten zum wohlklingenden Gesang.

Anthony Strong kam mit drei großartigen Musikern

Dazu hatte Anthony Strong drei großartige Musiker um sich versammelt. Nick Fitch an der E-Gitarre ergänzte die Pianoläufe mit teilweise reibenden Harmonien, die sich immer wieder in einen wohlgefälligen Mehrklang auflösten. Tom Farmer spielte den Kontrabass groovig und präzise selbst wenn es wie bei Strongs eigenwilliger Interpretation von „Cheek to Cheek“ in extrem hohem Tempo zu sich ging. Andy Ball am Schlagzeug sorgte mit filigranem Spiel für den richtigen Drive.

Feinster Jazz: Am Sonntag gab es viel Swing zu hören. Quelle: Roland Hermstein

Strong spielte bekannte Stücke wie „My Baby Just Cares For me“ oder „It’s Too Darn Hot“, aber auch viele Eigenkompositionen wie „Gambling Man Blues“ oder „On A Marché Sur La Lune“. Gelegentlich gab es auch einen Ausflug in den Rock’n’Roll mit Jerry Lee Lewis’ „Whole Lotta Shakin’ Going on“. Das „shake baby shake“ aus dem Refrain sang das Publikum begeistert mit.

Ansonsten gab es viel Swing zu hören, mal auf klassische Art oder auch eher etwas peppiger im New Orleans Stil. Sogar einen Big-Band-Sound bekam das Quartett auf der Bühne hin. Zudem spielten die Musiker auch ganz modernen Jazz, wie man ihn von den üblichen Trios kennt. Dabei bekam Strong immer wieder die Kurve in den Swing. Das war ein hochwertiges und abwechslungsreiches Programm.

Autostadt zieht ein positives Fazit

Sehr abwechslungsreich ging es insgesamt in den vergangenen Wochen auf der Wasserbühne unter dem gewölbten Vordach des Porschepavillons zu. Musik der unterschiedlichsten Art war zu hören. „Von Jazz über Soul bis hin zu Rock‚n’Roll und R&B – selten war unser Musikprogramm vielfältiger als in diesem Sommer. Die Stimmung und Atmosphäre unter der Porsche Bühne war großartig, daran konnte auch der ein- oder andere Regenschauer nichts ändern. Mein Dank gilt allen Künstlerinnen und Künstlern, die bei uns waren und vor allem auch dem Wolfsburger Publikum für einen gelungenen Konzert-Sommer in der Autostadt“, lobte Autostadt-Geschäftsführer Armin Maus.

Abwechslungsreich: So war die Konzertreihe in der Autostadt. Das Jazz-Konzert war dabei der würdige Abschluss. Quelle: Roland Hermstein

Dabei war die Organisation alles andere als einfach. Unter den aktuellen und sich gelegentlich wandelnden Corona-Auflagen musste flexibel reagiert werden können. Bis wenige Tage vor dem jeweiligen Konzert konnten nur 250 Karten verkauft werden, erst dann wurde das restliche jeweils mögliche Kontingent freigegeben.

Von Robert Stockamp