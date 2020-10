Wolfsburger Ausbildungsplatzbörse wird digital

Interessierte Schüler und Eltern können sich im Internet unter www.waz-online.de/bowob vorab informieren. Unternehmen finden dort zudem die Möglichkeit, sich per Kontaktformular bis zum 26. Oktober für die Messeteilnahme anzumelden. Oder sie wenden sich direkt bei der WAZ an Melanie Filice, Telefon: 05361/200130, E-Mail: m.filice@mmo-niedersachsen.de. Die Allianz für die Region ist erreichbar unter Telefon: 0531/1218-123 und per E-Mail: bo-messe@allianz-fuer-die-region.de.