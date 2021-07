Wolfsburg

Sicherheitslücke: Die Apotheken in Wolfsburg können momentan keinen digitalen Impfausweis ausstellen. Der Deutsche Apothekerverband (DAV) hat den Server deaktiviert, da offenbar mit gefälschten Dokumenten ein Fake-Account einer Apotheke erstellt worden ist und somit zwei illegale Nachweise erstellt wurden.

In der Porsche-Apotheke fragen viele Kunden weiterhin nach dem Service. Die meisten Kunden haben laut Inhaber Hendrik Dörschner Verständnis, manche seien auch verärgert. „Als wir den Server nicht mehr aufrufen konnten, dachten wir zuerst an eine kurzfristige Störung. Daher haben wir auch noch gelbe Ausweise angenommen“, sagt Dörschner.

Die Ausstellung der Impf-Zertifikate wurde vorläufig gestoppt

Die Kunden geben ihren gelben Impfpass normalerweise bei der Apotheke ab und können nach ein bis zwei Tagen den digitale Nachweis abholen. Demnach ist es besonders ärgerlich für die Kunden, die ihren Ausweis am Mittwoch abgegeben haben. Am Donnerstag wurde die Ausstellung der Zertifikate in Rücksprache mit dem Bundesgesundheitsministerium vorläufig gestoppt.

Offenbar haben IT-Experten mithilfe von gefälschten Dokumenten auf dem DAV-Server einen Gastzugang für eine nicht existierende Apotheke angelegt und somit zwei digitale Ausweise erstellt. Deshalb werden alle bestehenden Accounts überprüft. Dörschner geht davon aus, dass die Sicherheitslücke zügig behoben wird und die Apotheken bald wieder digitale Impfausweise ausstellen dürfen. „Besonders jetzt zur Urlaubszeit ist der digitale Ausweis wieder gefragt“, betont der Apotheken-Inhaber.

Wolfsburger Ärzte stellen weiterhin den digitalen Impfpass aus

Manche Wolfsburger Ärzte stellen auch das digitale Zertifikat aus, das können sie auch weiterhin anbieten. „Die Arztpraxen arbeiten mit einem anderen Portal, daher läuft es bei Ihnen ohne Probleme“, sagt Doktor Uwe Köster, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) auf WAZ-Anfrage. Auch im Impfzentrum ist der digitale Nachweis erhältlich. Wer zweimal geimpft ist, kann das Zertifikat über die Termin-Hotline oder das Impfportal des Landes erhalten.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig