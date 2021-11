Wolfsburg

Das Schöffengericht Wolfsburg hat am Mittwoch einen 54-jährigen Wolfsburger wegen Kindesmissbrauchs zu zwei Jahren und zwei Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt. Er hatte zugegeben, zwischen Dezember 2018 und Februar 2019 drei Mal die damals 9-jährige Tochter seiner afrikanischen Ehefrau (35) unsittlich im Intimbereich berührt zu haben, teilweise sogar unter Gewaltanwendung und auch, als das Kind nichtsahnend schlief. Das Ungewöhnliche an dem Fall: Die Taten spielten sich in Kamerun ab.

Die Richterin und zwei Schöffen mussten daher eine Auslandsstraftat beurteilen, die nach dem Strafgesetzbuch auch in Deutschland strafbar ist. Insgesamt drei Mal soll sich der 54-jährige Wolfsburger an seiner damals 9-jährigen Stieftochter im afrikanischen Kamerun vergangen haben – was er im Rahmen einer Verteidigererklärung eingestand.

Der Wolfsburger wurde gleich mehrfach übergriffig

Im Dezember 2018 hat er das Mädchen im Intimbereich berührt, während sie schlief. Von dem Übergriff geweckt, vertraute sie sich später der Mutter an: „Er wollte mich vergewaltigen!“ Nur gut einen Monat später zog er dasselbe Mädchen beim gemeinsamen Fernsehen auf dem Sofa mit Gewalt auf seinen Schoß, zog ihr Kleid und Slip aus und versuchte in sie einzudringen, was nur durch die Rückkehr der Mutter verhindert wurde. Wiederum kurze Zeit später, im März 2019, wurde die kleinere Schwester (damals 7) des Opfers Zeugin, wie der Angeklagte im abgedunkelten Kinderzimmer das Mädchen im Intimbereich küsste und leckte.

Das Wolfsburger Amtsgericht: Hier mussten eine Richterin und zwei Schöffen am Mittwoch eine Tat verhandeln, die sich in Afrika ereignet hatte. Quelle: David Hutzler/dpa

All diese Details hatte das minderjährige Opfer bisher nur mündlich der Mutter im afrikanischen Kamerun anvertraut, während der Täter, der damalige Lebenspartner der Mutter, sich inzwischen wieder in Wolfsburg aufhielt. Aufgrund dieser ungewöhnlichen geographischen Distanz plädierten sowohl Staatsanwaltschaft als auch der Verteidiger lediglich auf Bewährungsstrafen, weil sie dem Geständnis des Pädophilen ein großes Gewicht beimaßen: „Mein Mandant hat mit seinem Geständnis dem Opfer eine Aussage erspart. Er bedauert auch, dass er seinen Neigungen nachgegeben hat. Auch hat er einen finanziellen Opferausgleich angeboten, den die Mutter des Kindes jedoch abgelehnt hat“, argumentierte der Verteidiger.

Der 54-Jährige soll mit zwei Frauen gleichzeitig verheiratet gewesen sein

Kuriose weitere Einzelheiten brachte jedoch das Plädoyer der Nebenklage zutage: „Laut deutscher Botschaft soll der Angeklagte zum Zeitpunkt der Eheschließung mit der afrikanischen Mutter des Opfers noch mit einer anderen Frau aus Kamerun verheiratet gewesen sein“. Der Wolfsburger hatte seine zweite Ehefrau aus Kamerun 2018 kennengelernt, als diese bereits drei Töchter hatte (damals 20, 9 und 7 Jahre alt). Nach – eventuell ungültiger – Eheschließung am 6. Februar 2019 bekamen sie dann noch ein gemeinsames Kind, das inzwischen mit der Mutter in Deutschland lebt.

Die Schöffen stellten eine wichtige Frage: „Wenn Sie wissen, dass Sie derartige Neigungen haben, warum haben Sie sich noch nicht in Therapie begeben?“ Dies begründete der Anwalt des Angeklagten mit mangelnder Eigeninitiative seines Mandanten.

Das Urteil fiel deutlich härter aus, als von der Staatsanwaltschaft gefordert

Nach wirklicher Einsicht und Reue klang all dies der Richterin zufolge nicht, so dass sie in Abstimmung mit ihren Schöffen zu dem Urteil einer Haftstrafe von zwei Jahren und zwei Monaten kam, die weit über das von der Staatsanwaltschaft geforderte Maß hinausgingen. Diese wird auch nicht zur Bewährung ausgesetzt, wie sowohl von Verteidigung als auch von Seiten der Staatsanwaltschaft vorgeschlagen, was die Richterin wie folgt begründete: „Wir haben hier drei Vorfälle innerhalb von weniger als drei Monaten. Das sind Übergriffe auf ein Kind, das sich nicht wehren kann, aber vielleicht sein Leben lang unter diesen Erinnerungen leiden wird.“

Das Urteil, das symbolischer Weise auch noch genau am Geburtstag des kleinen Mädchens gefällt wurde, ist noch nicht rechtskräftig. Alle Seiten haben nun eine Woche Zeit, hiergegen Revision einzulegen.

Von swi