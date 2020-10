„Wolfsburger Adventswochen“: So sieht der Weihnachtsmarkt in Corona-Zeiten aus

Stadtmitte

In Wolfsburg wird es trotzt Corona einen Weihnachtsmarkt geben – allerdings mit einem neuen Konzept. Die WMG veranstaltet vom 25. November bis zum 23. Dezember die „Wolfsburger Adventswochen“. Rund 55 Buden und Fahrgeschäfte werden von der mittleren Porschestraße bis zum Nordkopf aufgebaut.

Die WMG hatte sich bereits im August mehrere Szenarien für einen Weihnachtsmarkt in der VW-Stadt überlegt. Nun sei in enger Abstimmung mit den Schaustellern und den Partnern des Wolfsburger Weihnachtsmarktes ein Konzept bei der Stadt Wolfsburg eingereicht worden. „Das Konzept wurde gemäß der aktuell geltenden Anforderungen an Großveranstaltungen entwickelt. Wichtig war vor allem die räumliche Auflockerung und die Neugliederung der Angebote“, sagt WMG-Citymanager Frank Hitzschke.

WMG veranstaltet „Wolfsburger Adventswochen “

Und so sieht der Plan für die „Wolfsburger Adventswochen“ aus: Die Buden sollen von der mittleren Porschestraße bis zum Nordkopf stehen. Zudem wird die Standanzahl in der Porschestraße reduziert. Insgesamt werden in der Wolfsburger City rund 55 Stände aufgebaut, inklusive drei bis vier Fahrgeschäfte.

Nach Angaben der WMG konnten bei der Standplatzvergabe alle zugelassenen Bewerber berücksichtigt werden. „Das freut uns natürlich, aber auf der anderen Seite müssen auch einige Angebote entfallen“, so Hitzschke. So wird auf dem Hugo-Bork-Platz keine Bühne aufgebaut und somit fällt auch das Unterhaltungsprogramm unter dem Glasdach aus.

Wegen Corona wird der Weihnachtsmarkt verkürzt

Auch die Lichtshow, die Almhütte und das Kinder- und Seniorenprogramm wird es in diesem Jahr nicht auf dem Wolfsburger Weihnachtsmarkt geben. Außerdem werden die Sitzgelegenheiten in den Hütten reduziert und eine Anmeldung für Gruppen wird verpflichtend eingeführt.

Der Weihnachtsmarkt in der Porschestraße dauerte im letzten Jahr bis zum 29. Dezember. Wegen Corona soll die Veranstaltung dieses Jahr auf vier Wochen reduziert werden und vom 25. November bis zum 23. Dezember stattfinden. Neben dem Zeitraum passten die Organisatoren auch den Namen an – der Weihnachtsmarkt heißt nun „Wolfsburger Adventswochen“ „Das Konzept unterscheidet sich in vielen Bereichen vom bekannten Wolfsburger Weihnachtsmarkt, daher haben wir uns für den Titel entschieden“, erläutert Hitzschke.

Autostadt veröffentlicht noch kein Konzept

Auch die Autostadt möchte ihren Besuchern im Corona-Jahr eine „Winterwelt“ präsentieren. „Wir planen ein Konzept unter den aktuellen Bedingungen“, hieß es bereits im August. Weitere Details zu dem Programm will die Autostadt in den nächsten Tagen bekannt geben, wie eine Sprecherin erklärte.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig