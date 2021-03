Wolfsburg

Ein 32-jähriger Wolfsburger hat in einem Haus im Landkreis Celle eine illegale Plantage mit Cannabis-Pflanzen betrieben und ist mehrfach ohne Führerschein erwischt worden. Die Quittung dafür erhielt er nun vor dem Landgericht Braunschweig: Die Richterin verurteilte den Mann wegen bandenmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln und mehrfachen Fahrens ohne Führerschein zu drei Jahren und acht Monaten Haft. Die Staatsanwaltschaft hatte viereinhalb Jahre Gefängnis gefordert. Die Verteidigung hatte dafür plädiert, für den Drogenhandel als Mitglied einer Bande eine Haftstrafe von zweieinhalb Jahren anzusetzen.

Zwei weitere Wolfsburger sollen beteiligt gewesen sein

Die Verurteilung als Bandenmitglied erfolgte, weil der Mann Unterstützung von zwei weiteren Wolfsburgern (26 und 32) gehabt haben soll. Ein gesondert verfolgter 26-Jähriger soll Geld bereitgestellt, der 32-Jährige bei der Anmietung des Hauses sowie der Bestellung der Geräte für die Plantage geholfen haben. Mit letzterem war der Angeklagte nach eigenen Angaben in angemieteten Autos quer durch Deutschland auf der Suche nach einem geeigneten Standort für die Drogenplantage gefahren. Fünfmal wurde er in Wolfsburg ohne Führerschein am Steuer erwischt.

32-Jährige gibt Vorwürfe beim Prozessauftakt zu

Beim Prozessauftakt hatte der 32-Jährige die Vorwürfe zugegeben. Skeptisch waren sowohl Richterin als auch Staatsanwalt, was die Aussagen des Angeklagten zum Motiv anbetraf: Er habe den Aufbau einer Hanfplantage zunächst nur vortäuschen wollen, um mit dem Geld für das Equipment einen Haftbefehl und Drogenschulden zu bezahlen. Erst als dem 26-Jährigen das Geld ausgegangen sei, habe er die Pläne tatsächlich umsetzen wollen. Später wiederum habe er die Plantage wieder einstampfen wollen.

Ermittler finden in dem Haus 176 Cannabis-Pflanzen

Die Richterin interpretierte die Beweise anders, die eine Überwachung des Wolfsburgers und eine Durchsuchung des Hauses im Landkreis Celle zutage gefördert hatten. Der Aufbau der Plantage habe „sehr professionell“ gewirkt. Ermittler hatten in dem Haus 176 Cannabis-Pflanzen gefunden, deren Ernte voraussichtlich 6,5 Kilogramm betragen hätte. Bei einem Verkauf hätten damit mindestens 25 000 Euro erzielt werden können. Auch ein Schlagstock wurde sichergestellt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Von Christian Opel